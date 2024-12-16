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ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/vsu-1989358196.html
ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко
ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 16.12.2024
ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко
ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, все они отбиты, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:04
2024-12-16T06:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, все они отбиты, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. С 7 по 13 декабря 2024 года подразделениями группировки "Запад" и "Юг" отражено 80 контратак противника, на 10 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (на минувшей неделе – ред.)", - рассказал Марочко. Он уточнил, что из общего числа более 70 атак было отбито на купянском и сватовско-кременском участках фронта, где идет продвижение сил РФ. "Статистический анализ данных говорит о продолжении роста активности ВФУ на западных рубежах ЛНР", - уточнил Марочко.
https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html
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луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко

Марочко: ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, все они отбиты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, все они отбиты, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. С 7 по 13 декабря 2024 года подразделениями группировки "Запад" и "Юг" отражено 80 контратак противника, на 10 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (на минувшей неделе – ред.)", - рассказал Марочко.
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Он уточнил, что из общего числа более 70 атак было отбито на купянском и сватовско-кременском участках фронта, где идет продвижение сил РФ.
"Статистический анализ данных говорит о продолжении роста активности ВФУ на западных рубежах ЛНР", - уточнил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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