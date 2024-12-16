https://ria.ru/20241216/vsu-1989358196.html

ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко

ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 16.12.2024

ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко

ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, все они отбиты, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:04

2024-12-16T06:04

2024-12-16T06:04

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, все они отбиты, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. С 7 по 13 декабря 2024 года подразделениями группировки "Запад" и "Юг" отражено 80 контратак противника, на 10 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (на минувшей неделе – ред.)", - рассказал Марочко. Он уточнил, что из общего числа более 70 атак было отбито на купянском и сватовско-кременском участках фронта, где идет продвижение сил РФ. "Статистический анализ данных говорит о продолжении роста активности ВФУ на западных рубежах ЛНР", - уточнил Марочко.

https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html

https://ria.ru/20241212/vsu-1988734535.html

луганская народная республика

россия

украина

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луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины