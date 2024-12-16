https://ria.ru/20241216/vsu-1989358196.html
ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко
ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 16.12.2024
ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко
ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, все они отбиты, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:04
2024-12-16T06:04
2024-12-16T06:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. ВСУ увеличили количество контратак на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, все они отбиты, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. С 7 по 13 декабря 2024 года подразделениями группировки "Запад" и "Юг" отражено 80 контратак противника, на 10 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (на минувшей неделе – ред.)", - рассказал Марочко. Он уточнил, что из общего числа более 70 атак было отбито на купянском и сватовско-кременском участках фронта, где идет продвижение сил РФ. "Статистический анализ данных говорит о продолжении роста активности ВФУ на западных рубежах ЛНР", - уточнил Марочко.
https://ria.ru/20241215/kadry-1989320165.html
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луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, заявил Марочко
Марочко: ВСУ увеличили количество контратак на рубежах ЛНР, все они отбиты