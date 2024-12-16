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Украина отказывается от переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 16.12.2024
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12:22 16.12.2024 (обновлено: 12:27 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/ukraina-1989409588.html
Украина отказывается от переговоров, заявил Песков
Украина отказывается от переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 16.12.2024
Украина отказывается от переговоров, заявил Песков
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:22
2024-12-16T12:27
россия
украина
в мире
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юрий ушаков
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Фактически, документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил", - сказал журналистам Песков.На Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241215/peregovory-1989271553.html
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россия, украина, в мире, москва, юрий ушаков, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, В мире, Москва, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украина отказывается от переговоров, заявил Песков

Песков заявил, что Украина все еще отказывается от переговоров с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Фактически, документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил", - сказал журналистам Песков.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Раде сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией
15 декабря, 01:21
На Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Ермак сделал заявление о переговорах с Россией
12 декабря, 13:37
 
РоссияУкраинаВ миреМоскваЮрий УшаковДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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