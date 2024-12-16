Депутат Рады призвал к прекращению огня
Депутат Рады Дубинский призвал рассмотреть в парламенте вопрос прекращения огня
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что обратился к парламенту с требованием созвать внеочередное заседание и рассмотреть вопрос остановки боевых действий, однако получил отказ.
"Обратился в Верховную раду с требованием выдать мне подписные листы с целью созыва внеочередной сессии Верховной рады для обсуждения вопроса остановки боевых действий. Украина после появления западных кураторов стала зоной мирового конфликта - Медведчук.. (Спикер парламента Руслан) Стефанчук утверждает, что проведение экстренного заседания Рады - невозможно, так как с 7 февраля 2023 года парламент работает в режиме одного, непрерывного заседания, которое не закрывается. В этом заседании объявляются только технические перерывы", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что власть в парламенте не только узурпирована Владимиром Зеленским, экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим спикеров Рады Дмитрием Разумковым и другими, но и в нем созданы все условия, при которых "даже обсудить мир в парламенте - невозможно", - заявил Дубинский.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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