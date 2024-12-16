https://ria.ru/20241216/ukraina-1989310906.html

Либеральный джихад на Украине не щадит британских головорезов

Либеральный джихад на Украине не щадит британских головорезов - РИА Новости, 16.12.2024

Либеральный джихад на Украине не щадит британских головорезов

В минувший уик-энд все британские телеканалы показали трогательные кадры из Манчестера, где местная полиция представляла результаты досудебного расследования... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T08:00

2024-12-16T08:00

2024-12-16T08:04

в мире

украина

сирия

манчестер

вооруженные силы украины

россия

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989321447_0:13:1552:886_1920x0_80_0_0_ff23b4cd2e8efeda9d22e88bb3f45a05.jpg

В минувший уик-энд все британские телеканалы показали трогательные кадры из Манчестера, где местная полиция представляла результаты досудебного расследования обстоятельств гибели известного боевика Дэниела (Дэна) Берка, погибшего летом прошлого года на Украине при загадочных обстоятельствах."Ни одна семья не должна проходить через такие глубокие страдания", — сочувственно звучало с телеэкранов в адрес родителей и брата погибшего. "У Дэниела была самая заразительная улыбка, и он любил смешить других. Именно таким мы его и запомним", — звучало в заявлении самой скорбящей семьи, зачитанном детективами. И все СМИ дружно повторяли байку о том, что "бывший британский военный" Берк занимался на Украине "благотворительной миссией", "помогал в эвакуации раненых" и вообще был эдаким "ангелом во плоти". Недаром же созданное им подразделение иностранных боевиков называлось "Темные ангелы".Вот только корреспондент канала Sky News Дебора Хейнс, не раз делавшая репортажи с Украины и лично знавшая Берка, в прямом эфире несколько раз проговорилась о его "благотворительной миссии". Она постоянно заявляла, что он "сражался", а потом поправляла себя: "помогал украинцам сражаться". Причем во время прямого включения она явно не разобралась в том, что послужило поводом для новости и не знала об установке для СМИ называть наемника "благотворительным волонтером", поэтому открытым текстом говорила о том, что он был "опытным военным британской армии" и "передавал свой опыт на поле боя".А поводом для новостей стало озвучивание причин гибели Берка в оккупированном украинцами Запорожье. Судебный коронер, проведший исследование останков боевика, пришел к однозначному выводу о том, что официальная версия его гибели, которую пытались навязать украинские следователи ("убийство по неосторожности"), не выдерживает никакой критики. Еще бы, выстрелы в шею, в грудь и контрольный в голову не оставляют сомнений в том, что британец был намеренно убит своим же "побратимом" Абделфетахом Нурином (известным по кличке Джихадист Адам), имеющим двойное гражданство — Австралии и Алжира. При этом коронер также обратился к семье убитого с призывом гордиться им, поскольку он "сражался против России за либеральные ценности".Интересные же ценности у современных либералов, если за них сражается боевик с кличкой Джихадист! Наверняка неслучайно британские СМИ, освещающие нынешнюю новость из Манчестера, дружно опустили некоторые подробности биографии "борца за либеральные ценности с заразительной улыбкой". Например, они "забыли", что впервые широкой публике имя Дэниела Берка стало известно в 2020 году, когда его продержали в британской тюрьме восемь месяцев по обвинению в терроризме за участие в боях на стороне боевиков в Сирии. Причем безо всяких объяснений эти обвинения вдруг были сняты. Даже сам Берк удивлялся, рассказывая, что никто ему не пояснил, в чем причина таких загадочных изменений в деле.А газета The Guardian уже тогда сообщила о роли этого боевика, якобы "бывшего десантника", дав понять, что он находился в Сирии в то самое время, когда "британские спецподразделения тайно размещались на земле, обучая курдские силы борьбе с ИГИЛ*". Намек более чем прозрачный, объясняющий многие обстоятельства приключений авантюриста в Сирии и на Украине.Что еще британские СМИ "забыли" сейчас упомянуть — это тот факт, что по делу о терроризме в 2020 году арестовывали еще семью Ньюи, которую тесно связывали с Берком, — Би-би-си даже ошибочно называла 49-летнего Пола Ньюи отцом этого боевика. Вместе с Берком в Сирии воевал Дэниел Ньюи, а в их спонсировании был обвинен его младший брат Сэмюел Ньюи. Тогда ему было всего 19 лет, но он уже засветился на фотографиях получающим награду от принцессы Анны, сестры короля Британии.А ведь "забывчивость" британских СМИ по этому поводу выглядит более чем странно, учитывая тот факт, что Сэм Ньюи также погиб "где-то на Восточной Украине" примерно в те же дни, когда и Берк. И в то же время в другом месте при не менее загадочных обстоятельствах был убит еще один британский боевик — 31-летний Джордан Чедвик по кличке Бульдог. Причем он был найден в пруду возле Краматорска, тоже все еще оккупированного Украиной, со связанными за спиной руками. Экспертиза установила, что вода в его легких не совпадает с водой этого водоема. Попросту говоря, его пытали и утопили, а затем тело сбросили в пруд. Чего не сделаешь, "защищая либеральные ценности"!А теперь сопоставим эту череду загадочных убийств, тесно связанных друг с другом. Такое впечатление, что кто-то проехался по тылам ВСУ и зачистил британских боевиков, занимавшихся тайными спецоперациями. В характере деятельности "Темных ангелов" не приходится сомневаться. Они никогда не скрывали, что не имеют контрактов с Украиной, но было видно, что они очень хорошо финансировались. Рассказы о том, что они занимались исключительно "эвакуацией раненых", не выдерживают никакой критики — на некоторых фото они позируют с противотанковым оружием, а на видео, под которым они собирали себе пожертвования, "ангелы", не скрываясь, оперируют артиллерийской установкой. И кто-то будет нам рассказывать о том, что эти "волонтеры" занимались на фронте благотворительностью!Ясно, что эти убийства британцев — лишь вершина айсберга. До публики доходят отрывки новостей о подобных зачистках. И то, как украинские следователи пытались списать гибель Берка на "несчастный случай", отпустив на все четыре стороны его убийцу, лишний раз доказывает, что о большинстве таких расправ никто не сообщает. Просто в данном случае семья убитого боевика оказалась довольно шумной и явно не удовлетворена отсутствием компенсаций от правительства — она-то понимает, на кого работал Берк и в Сирии, и на Украине.Но уже из всех всплывших фактов можно сделать определенные выводы и представить, что творят эти западные "борцы за либеральные ценности" с местным населением, если они так самозабвенно истребляют даже друг друга. Остается только надеяться, что по мере освобождения Донбасса и Новороссии мы получим возможность провести собственное расследование преступлений этих террористов и установить их прямую связь с правительственными структурами Британии.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241215/rossiya-1989256032.html

https://ria.ru/20241214/evropa-1989115463.html

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html

украина

сирия

манчестер

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

в мире, украина, сирия, манчестер, вооруженные силы украины, россия, великобритания