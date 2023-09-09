Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британского наемника нашли в украинском водоеме со связанными руками - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 09.09.2023 (обновлено: 04:11 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/vodoem-1895128200.html
СМИ: британского наемника нашли в украинском водоеме со связанными руками
СМИ: британского наемника нашли в украинском водоеме со связанными руками - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: британского наемника нашли в украинском водоеме со связанными руками
МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T03:40
2023-09-09T04:11
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
вооруженные силы украины
наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News.Речь идет о Джордане Чедвике из графства Ланкашир, который ранее служил в шотландской гвардии.По информации Sky News, Чедвик отправился на Украину, чтобы вступить на службу в "интернациональный легион". Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.По данным Daily Record, семья наемника узнала о его гибели 26 июня, его тело доставили на родину 7 августа. Расследование причин смерти Чедвика запланировано на февраль.Обратился в Скотленд-ЯрдОтец пропавшего на Украине наемника, который воевал на стороне Киева, бывшего парашютиста из Великобритании Дэниела Берка, обратился к полиции Лондона с просьбой расследовать исчезновение его сына, сообщила в минувший понедельник газета Telegraph.По данным издания, семья Берка пережила "кошмарный сон" с тех пор, как Дэниел пропал, его отец рассматривает возможность поездки на Украину в поисках ответов."Мы хотим, чтобы расследование продолжалось как можно дольше, и я бы хотел, чтобы оно проводилось британской полицией", - процитировало издание слова Кевина Берка, отца пропавшего.Как отмечалось, в отсутствие каких-либо других объяснений его исчезновения появились предположения, что у него могли возникнуть разногласия с коллегами-добровольцами, возможно, из-за доступа к финансированию и оборудованию. По данным одного источника, полицейские считают, что Берк был убит.Погиб при минометном обстрелеЧедвик — второй за последние десять дней воевавший на Украине британский наемник, о гибели которого стало известно. В конце августа издание Telegraph сообщило, что Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при минометном обстреле."Сэм Ньюи, 22 года, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как "Темные ангелы", сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном", — говорилось в публикации.Кроме того, 4 сентября стало известно о гибели наемника из Колумбии Алехандро Эрреры.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20230908/kolumbiets-1895083815.html
https://ria.ru/20230907/plan-1894844501.html
https://ria.ru/20230907/udar-1894710401.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, вооруженные силы украины, наемники
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Наемники
СМИ: британского наемника нашли в украинском водоеме со связанными руками

Sky News: на Украине нашли мертвым британца из интернационального легиона ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News.
Речь идет о Джордане Чедвике из графства Ланкашир, который ранее служил в шотландской гвардии.
Украинские военные на улице Артемовска - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Колумбиец рассказал, почему воюет за ВСУ
Вчера, 19:01
По информации Sky News, Чедвик отправился на Украину, чтобы вступить на службу в "интернациональный легион". Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.
По данным Daily Record, семья наемника узнала о его гибели 26 июня, его тело доставили на родину 7 августа. Расследование причин смерти Чедвика запланировано на февраль.

Обратился в Скотленд-Ярд

Отец пропавшего на Украине наемника, который воевал на стороне Киева, бывшего парашютиста из Великобритании Дэниела Берка, обратился к полиции Лондона с просьбой расследовать исчезновение его сына, сообщила в минувший понедельник газета Telegraph.
По данным издания, семья Берка пережила "кошмарный сон" с тех пор, как Дэниел пропал, его отец рассматривает возможность поездки на Украину в поисках ответов.
«
"Мы хотим, чтобы расследование продолжалось как можно дольше, и я бы хотел, чтобы оно проводилось британской полицией", - процитировало издание слова Кевина Берка, отца пропавшего.
Как отмечалось, в отсутствие каких-либо других объяснений его исчезновения появились предположения, что у него могли возникнуть разногласия с коллегами-добровольцами, возможно, из-за доступа к финансированию и оборудованию. По данным одного источника, полицейские считают, что Берк был убит.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Дождутся главного оружия. Американский наемник раскрыл новый план ВСУ
7 сентября, 20:02

Погиб при минометном обстреле

Чедвик — второй за последние десять дней воевавший на Украине британский наемник, о гибели которого стало известно. В конце августа издание Telegraph сообщило, что Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при минометном обстреле.
"Сэм Ньюи, 22 года, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как "Темные ангелы", сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном", — говорилось в публикации.
Кроме того, 4 сентября стало известно о гибели наемника из Колумбии Алехандро Эрреры.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
7 сентября, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияВооруженные силы УкраиныНаемники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала