https://ria.ru/20230909/vodoem-1895128200.html

СМИ: британского наемника нашли в украинском водоеме со связанными руками

СМИ: британского наемника нашли в украинском водоеме со связанными руками - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: британского наемника нашли в украинском водоеме со связанными руками

МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T03:40

2023-09-09T03:40

2023-09-09T04:11

специальная военная операция на украине

украина

великобритания

вооруженные силы украины

наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. МИД Великобритании сообщил о гибели еще одного британского наемника на Украине, его тело нашли в водоеме со связанными руками, сообщает телеканал Sky News.Речь идет о Джордане Чедвике из графства Ланкашир, который ранее служил в шотландской гвардии.По информации Sky News, Чедвик отправился на Украину, чтобы вступить на службу в "интернациональный легион". Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.По данным Daily Record, семья наемника узнала о его гибели 26 июня, его тело доставили на родину 7 августа. Расследование причин смерти Чедвика запланировано на февраль.Обратился в Скотленд-ЯрдОтец пропавшего на Украине наемника, который воевал на стороне Киева, бывшего парашютиста из Великобритании Дэниела Берка, обратился к полиции Лондона с просьбой расследовать исчезновение его сына, сообщила в минувший понедельник газета Telegraph.По данным издания, семья Берка пережила "кошмарный сон" с тех пор, как Дэниел пропал, его отец рассматривает возможность поездки на Украину в поисках ответов."Мы хотим, чтобы расследование продолжалось как можно дольше, и я бы хотел, чтобы оно проводилось британской полицией", - процитировало издание слова Кевина Берка, отца пропавшего.Как отмечалось, в отсутствие каких-либо других объяснений его исчезновения появились предположения, что у него могли возникнуть разногласия с коллегами-добровольцами, возможно, из-за доступа к финансированию и оборудованию. По данным одного источника, полицейские считают, что Берк был убит.Погиб при минометном обстрелеЧедвик — второй за последние десять дней воевавший на Украине британский наемник, о гибели которого стало известно. В конце августа издание Telegraph сообщило, что Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при минометном обстреле."Сэм Ньюи, 22 года, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как "Темные ангелы", сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном", — говорилось в публикации.Кроме того, 4 сентября стало известно о гибели наемника из Колумбии Алехандро Эрреры.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20230908/kolumbiets-1895083815.html

https://ria.ru/20230907/plan-1894844501.html

https://ria.ru/20230907/udar-1894710401.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, великобритания, вооруженные силы украины, наемники