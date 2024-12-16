https://ria.ru/20241216/torgovlya-1989402853.html

Эксперты: закон об онлайн-торговле должен учитывать мнение всех сторон

Эксперты: закон об онлайн-торговле должен учитывать мнение всех сторон - РИА Новости, 16.12.2024

Эксперты: закон об онлайн-торговле должен учитывать мнение всех сторон

Участники круглого стола газеты "Ведомости" "Платформенная экономика в России: как обеспечить устойчивое развитие" отметили, что необходимость регулирования... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:28

2024-12-16T12:28

2024-12-16T12:28

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Участники круглого стола газеты "Ведомости" "Платформенная экономика в России: как обеспечить устойчивое развитие" отметили, что необходимость регулирования электронной коммерции назрела, но важно учесть интересы и позиции всех участников рынка, считают в Союзе предприятий и мастеров индустрии рукоделия и творчества "Созидание".По мнению директора юридического департамента Союза "Созидание" Анны Ивановой, на интернет-торговлю можно распространить те же нормы, что регулируют вопросы качества и происхождения товара в традиционной торговле. "Необходимо регулирование маркетплейсов с точки зрения соблюдения требований по сертификации и маркировке товаров, чтобы не допускать оборот контрафактной, некачественной или небезопасной продукции. <…> И тут нет никакого перерегулирования – как видим, с правилами справляются и торговые сети, и небольшие индивидуальные предприниматели. То есть на рынке уже есть абсолютно адекватные нормы, которые следует распространить и на интернет-торговлю", - пояснила она."Существует два подхода к регулированию интернет-торговли. Один подход представляют маркетплейсы, которые считают, что интернет-торговля — это сфера ИТ с соответствующим регулированием. Другой подход представляют участники рынка классической торговли, которые говорят о том, что это все-таки торговля, и следовательно, должна регулироваться только по правилам торговли. <…> Как можно регулировать, как можно найти общее для этих двух подходов? Разделить бизнесы. Кто-то может остаться интернет-платформой, но тогда он не торгует", - считает депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Гусев.Сфера интернет-торговли нуждается в правовом регулировании, однако текущая версия проекта закона о платформенной экономике требует уточнений, сообщил президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Александр Онищук.Он отметил, что после легализации параллельного импорта люди столкнулись с тем, что количество контрафактной продукции значительно выросло. И очень много этих товаров продается через маркетплейсы. Поэтому предлагается установить единую систему взаимодействия маркетплейсов с правообладателями через создание личного кабинета правообладателя и определение единых правил разрешения споров внутри маркетплейса, чтобы правообладатель мог обоснованно просить маркетплейс блокировать те или иные товарные предложения, связанные с продажей контрафакта.Директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС России Георгий Багирян добавил, что рассматриваемый сейчас законопроект закрепляет ряд новых обязательств для маркетплейсов, однако пока недостаточно конкретики, как именно эти нововведения смогут работать. Если не будет конкретных механизмов в законопроекте, то ничто не мешает платформам обойти любые требования закона за счет корректировки своих оферт, внесения туда новых положений. И вторая часть этого же вопроса – это распределение ответственности и платформ, и предпринимателей, которые на них работают. Это еще предстоит разработать.Первый заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации России Иван Абрамов отметил важность вопроса ответственности за своих партнеров и осмотрительности. "Должны ли платформы смотреть, как этот товар вообще ввозится в страну, заплачены ли все налоги с него? Ведь это затрагивает не только интересы платформы, но и легкой промышленности России, которой сегодня тяжело конкурировать с китайскими товарами, которые завозятся без пошлины, без НДС", - считает спикер.Председатель совета по развитию предпринимательства Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Никонов рассказал, что на примере других стран видно, как работает регулирование, какие меры могут быть эффективны. "Например, без достаточного регулирования Amazon "убил" рынок в Америке, он "убил" или скупил всех производителей. И в России может повториться такая же ситуация, если регламентация останется на уровне текущей дискуссии. Но, с другой стороны, у нас есть не только крупнейшие маркетплейсы, но и небольшие нишевые, для которых даже осаждающееся регулирование может быть слишком жестким. Поэтому тут необходимы различия в подходах", - пояснил Никонов.Иван Абрамов, в свою очередь, добавил, что практически еженедельно поступают обращения и от граждан, которых обманули на маркетплейсах, и от предпринимателей, которые не могут защитить свои права. Поэтому с учетом поступивших комментариев к законопроекту, нужно быстрее подходить к его принятию.

https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), совет федерации рф, иван абрамов, экономика, россия, америка, amazon, технологии