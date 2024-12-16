https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html

Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе

Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 16.12.2024

Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе

Каждый из двух потерпевших крушение танкеров в районе Керченского пролива потерял порядка полутора тысяч тонн мазута, заявил РИА Новости старший научный... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:58

2024-12-16T18:58

2024-12-16T18:58

происшествия

керченский пролив

россия

анапа

александр козлов (глава минприроды)

российская академия наук

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989527264_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_def12bd44f434fef8c5601b2778de2da.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Каждый из двух потерпевших крушение танкеров в районе Керченского пролива потерял порядка полутора тысяч тонн мазута, заявил РИА Новости старший научный сотрудник, завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в понедельник заявил ,что говорить о количестве вытекших в море нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" рано, часть мазута осталась в судах, водолазы обследуют их и дадут заключение. "Вытекло достаточно много мазута - с обоих (танкеров - ред.) по полторы тысячи тонн. По предварительным данным, повреждены были по одному танку (емкости - ред.) на каждом танкере", - сообщил РИА Новости Станичный. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989494379.html

керченский пролив

россия

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керченский пролив, россия, анапа, александр козлов (глава минприроды), российская академия наук, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе