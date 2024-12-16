https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html
Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе
Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 16.12.2024
Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе
Каждый из двух потерпевших крушение танкеров в районе Керченского пролива потерял порядка полутора тысяч тонн мазута, заявил РИА Новости старший научный... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:58
2024-12-16T18:58
2024-12-16T18:58
происшествия
керченский пролив
россия
анапа
александр козлов (глава минприроды)
российская академия наук
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Каждый из двух потерпевших крушение танкеров в районе Керченского пролива потерял порядка полутора тысяч тонн мазута, заявил РИА Новости старший научный сотрудник, завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. Глава Минприроды РФ Александр Козлов в понедельник заявил ,что говорить о количестве вытекших в море нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" рано, часть мазута осталась в судах, водолазы обследуют их и дадут заключение. "Вытекло достаточно много мазута - с обоих (танкеров - ред.) по полторы тысячи тонн. По предварительным данным, повреждены были по одному танку (емкости - ред.) на каждом танкере", - сообщил РИА Новости Станичный. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
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происшествия, керченский пролив, россия, анапа, александр козлов (глава минприроды), российская академия наук, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Анапа, Александр Козлов (глава Минприроды), Российская академия наук, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Ученый рассказал о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе
Ученый Станичный заявил, что танкеры потеряли около трех тысяч тонн мазута