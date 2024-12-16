https://ria.ru/20241216/roman-1989369120.html

Названа самая популярная цифровая книга в России

Названа самая популярная цифровая книга в России - РИА Новости, 16.12.2024

Названа самая популярная цифровая книга в России

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:08

2024-12-16T09:08

2024-12-16T09:42

культура

россия

москва

санкт-петербург

михаил булгаков

сергей лукьяненко

литрес

снг

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". "Литрес", лидер рынка цифровых книг в России и странах СНГ, проанализировал интерес россиян к электронным и аудиокнигам, определив произведения, которые в 2024 году имели наибольшую популярность у пользователей сервиса. На верхней позиции рейтинга по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг – легендарный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"", - говорится в сообщении. В сервисе отметили, что с 1 января по 12 декабря 2024 года было продано более 31 тысяч экземпляров произведения (суммарно по всем версиям). Также книга лидирует по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг. Второе место в категории художественной литературы оказалось у вышедшей в августе новинки Сергея Лукьяненко "Поиски утраченного завтра". Третье и четвертое место заняли книги digital-авторов: боевая фантастика "Звездная Кровь – 6. Тинг" Романа Прокофьева и любовное фэнтези "Травница, или Как выжить среди магов. Том 2" Татьяны Сергановой. Замыкает пятерку произведение одного из главных авторов 2024 года Виктора Дашкевича – "Граф Аверин. Колдун Российской империи". Самой продаваемой аудиокнигой уже третий год подряд стала "Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень" Татьяны Мужицкой - этот раз она стала и самым востребованным нон-фикшн-произведением. Продажи книги с начала года составили более 17 тысяч экземпляров, причем 78% пришлось на продажи аудиоверсии. Самым популярным писателем по количеству проданных экземпляров книг в 2024 году вновь стал digital-автор Серж Винтеркей, автор серии "Антидемон". В пятерку лидеров самых популярных жанров по всем моделям вошли фэнтези, фантастика, саморазвитие и психология, детективы и любовные романы. Самыми читающими регионами России по количеству проданных экземпляров книг стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Московская, Свердловская области, Хабаровский край, Челябинская область, Республика Татарстан и Нижегородская область, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240422/knigi-1941575846.html

https://ria.ru/20241204/mishustin-1987274143.html

https://ria.ru/20240802/antiutopija-1963608481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, санкт-петербург, михаил булгаков, сергей лукьяненко, литрес, снг