Рейтинг@Mail.ru
Названа самая популярная цифровая книга в России - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:08 16.12.2024 (обновлено: 09:42 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/roman-1989369120.html
Названа самая популярная цифровая книга в России
Названа самая популярная цифровая книга в России - РИА Новости, 16.12.2024
Названа самая популярная цифровая книга в России
Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:08
2024-12-16T09:42
культура
россия
москва
санкт-петербург
михаил булгаков
сергей лукьяненко
литрес
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989376654_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c307ffc0fb752b028706399d88355410.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". "Литрес", лидер рынка цифровых книг в России и странах СНГ, проанализировал интерес россиян к электронным и аудиокнигам, определив произведения, которые в 2024 году имели наибольшую популярность у пользователей сервиса. На верхней позиции рейтинга по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг – легендарный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"", - говорится в сообщении. В сервисе отметили, что с 1 января по 12 декабря 2024 года было продано более 31 тысяч экземпляров произведения (суммарно по всем версиям). Также книга лидирует по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг. Второе место в категории художественной литературы оказалось у вышедшей в августе новинки Сергея Лукьяненко "Поиски утраченного завтра". Третье и четвертое место заняли книги digital-авторов: боевая фантастика "Звездная Кровь – 6. Тинг" Романа Прокофьева и любовное фэнтези "Травница, или Как выжить среди магов. Том 2" Татьяны Сергановой. Замыкает пятерку произведение одного из главных авторов 2024 года Виктора Дашкевича – "Граф Аверин. Колдун Российской империи". Самой продаваемой аудиокнигой уже третий год подряд стала "Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень" Татьяны Мужицкой - этот раз она стала и самым востребованным нон-фикшн-произведением. Продажи книги с начала года составили более 17 тысяч экземпляров, причем 78% пришлось на продажи аудиоверсии. Самым популярным писателем по количеству проданных экземпляров книг в 2024 году вновь стал digital-автор Серж Винтеркей, автор серии "Антидемон". В пятерку лидеров самых популярных жанров по всем моделям вошли фэнтези, фантастика, саморазвитие и психология, детективы и любовные романы. Самыми читающими регионами России по количеству проданных экземпляров книг стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Московская, Свердловская области, Хабаровский край, Челябинская область, Республика Татарстан и Нижегородская область, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240422/knigi-1941575846.html
https://ria.ru/20241204/mishustin-1987274143.html
https://ria.ru/20240802/antiutopija-1963608481.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989376654_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecd2871a439905a68c3d0a119ec383ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, михаил булгаков, сергей лукьяненко, литрес, снг
Культура, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Михаил Булгаков, Сергей Лукьяненко, ЛитРес, СНГ
Названа самая популярная цифровая книга в России

Литрес: "Мастер и Маргарита" стала самой популярной цифровой книгой в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"
Роман Михаила Булгакова Мастер и Маргарита - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России в 2024 году, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".
"Литрес", лидер рынка цифровых книг в России и странах СНГ, проанализировал интерес россиян к электронным и аудиокнигам, определив произведения, которые в 2024 году имели наибольшую популярность у пользователей сервиса. На верхней позиции рейтинга по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг – легендарный роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"", - говорится в сообщении.
Книги - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Издательство АСТ остановило продажи нескольких книг
22 апреля, 17:31
В сервисе отметили, что с 1 января по 12 декабря 2024 года было продано более 31 тысяч экземпляров произведения (суммарно по всем версиям). Также книга лидирует по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг. Второе место в категории художественной литературы оказалось у вышедшей в августе новинки Сергея Лукьяненко "Поиски утраченного завтра". Третье и четвертое место заняли книги digital-авторов: боевая фантастика "Звездная Кровь – 6. Тинг" Романа Прокофьева и любовное фэнтези "Травница, или Как выжить среди магов. Том 2" Татьяны Сергановой. Замыкает пятерку произведение одного из главных авторов 2024 года Виктора Дашкевича – "Граф Аверин. Колдун Российской империи".
Самой продаваемой аудиокнигой уже третий год подряд стала "Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень" Татьяны Мужицкой - этот раз она стала и самым востребованным нон-фикшн-произведением. Продажи книги с начала года составили более 17 тысяч экземпляров, причем 78% пришлось на продажи аудиоверсии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Мишустин отметил важность повышения качества и доступности книг
4 декабря, 11:42
Самым популярным писателем по количеству проданных экземпляров книг в 2024 году вновь стал digital-автор Серж Винтеркей, автор серии "Антидемон".
В пятерку лидеров самых популярных жанров по всем моделям вошли фэнтези, фантастика, саморазвитие и психология, детективы и любовные романы.
Самыми читающими регионами России по количеству проданных экземпляров книг стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Московская, Свердловская области, Хабаровский край, Челябинская область, Республика Татарстан и Нижегородская область, заключили в пресс-службе.
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо"
2 августа, 10:06
 
КультураРоссияМоскваСанкт-ПетербургМихаил БулгаковСергей ЛукьяненкоЛитРесСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала