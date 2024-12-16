https://ria.ru/20241216/renkhap-1989355686.html

Лидер правящей в Южной Корее партии подал в отставку

Лидер правящей в Южной Корее партии подал в отставку - РИА Новости, 16.12.2024

Лидер правящей в Южной Корее партии подал в отставку

Лидер партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал в отставку с поста председателя партии, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T04:42

2024-12-16T04:42

2024-12-16T05:40

южная корея

обстановка в южной корее

в мире

юн сок ель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987479418_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_cb46c9b6bc5ace2c850e073bdef0c514.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидер партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал в отставку с поста председателя партии, передает агентство Рёнхап.Ранее Хан Дон Хун поддержал импичмент президенту, хотя изначально был против и выступал за его отставку, призвав депутатов своей партии голосовать, основываясь на их собственных "убеждениях". В итоге, хотя партия внутренним решением выступила за голосование против импичмента, 12 депутатов "Гражданской силы" поступили согласно призыву Хан Дон Хуна и проголосовали "за"."Из-за отставки членов высшего исполнительного комитета его работа была парализована, что сделало невозможным выполнение моих обязанностей как председателя партии. Поэтому я ухожу с поста председателя… Я глубоко сожалею о боли, которую вы испытали из-за импичмента", - приводятся слова Хан Дон Хуна в сообщении агентства.Он добавил, что приложил "все усилия", чтобы найти "лучший путь" для страны вместо импичмента, но потерпел неудачу. "Это полностью моя вина. Простите меня", - заявил политик.Отставка Хана произошла спустя 146 дней после его избрания председателем партии на партийном съезде 23 июля.Сразу после того как в парламенте был одобрен импичмент президента Юн Сок Ёля, Хан Дон Хун заявил о своем намерении продолжить исполнять обязанности председателя. Однако пятеро избранных членов высшего исполнительного комитета подали в отставку, что привело к автоматическому роспуску руководства партии.После его официальной отставки партия "Гражданская сила" перейдет к управлению через систему чрезвычайного комитета.Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.Конституционный суд Кореи начал рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все 6 месяцев, отведенных на это по закону.

https://ria.ru/20241215/razvedka-1989317321.html

https://ria.ru/20241215/koreya-1989283917.html

https://ria.ru/20241216/renkhap-1989354738.html

https://ria.ru/20241212/koreya-1988769241.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, обстановка в южной корее, в мире, юн сок ель