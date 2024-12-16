Рейтинг@Mail.ru
Лидер правящей в Южной Корее партии подал в отставку - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 16.12.2024 (обновлено: 05:40 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/renkhap-1989355686.html
Лидер правящей в Южной Корее партии подал в отставку
Лидер правящей в Южной Корее партии подал в отставку - РИА Новости, 16.12.2024
Лидер правящей в Южной Корее партии подал в отставку
Лидер партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал в отставку с поста председателя партии, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T04:42
2024-12-16T05:40
южная корея
обстановка в южной корее
в мире
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987479418_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_cb46c9b6bc5ace2c850e073bdef0c514.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидер партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал в отставку с поста председателя партии, передает агентство Рёнхап.Ранее Хан Дон Хун поддержал импичмент президенту, хотя изначально был против и выступал за его отставку, призвав депутатов своей партии голосовать, основываясь на их собственных "убеждениях". В итоге, хотя партия внутренним решением выступила за голосование против импичмента, 12 депутатов "Гражданской силы" поступили согласно призыву Хан Дон Хуна и проголосовали "за"."Из-за отставки членов высшего исполнительного комитета его работа была парализована, что сделало невозможным выполнение моих обязанностей как председателя партии. Поэтому я ухожу с поста председателя… Я глубоко сожалею о боли, которую вы испытали из-за импичмента", - приводятся слова Хан Дон Хуна в сообщении агентства.Он добавил, что приложил "все усилия", чтобы найти "лучший путь" для страны вместо импичмента, но потерпел неудачу. "Это полностью моя вина. Простите меня", - заявил политик.Отставка Хана произошла спустя 146 дней после его избрания председателем партии на партийном съезде 23 июля.Сразу после того как в парламенте был одобрен импичмент президента Юн Сок Ёля, Хан Дон Хун заявил о своем намерении продолжить исполнять обязанности председателя. Однако пятеро избранных членов высшего исполнительного комитета подали в отставку, что привело к автоматическому роспуску руководства партии.После его официальной отставки партия "Гражданская сила" перейдет к управлению через систему чрезвычайного комитета.Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.Конституционный суд Кореи начал рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все 6 месяцев, отведенных на это по закону.
https://ria.ru/20241215/razvedka-1989317321.html
https://ria.ru/20241215/koreya-1989283917.html
https://ria.ru/20241216/renkhap-1989354738.html
https://ria.ru/20241212/koreya-1988769241.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987479418_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_d34a24b7c1b5885675039fcfd88e2ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, обстановка в южной корее, в мире, юн сок ель
Южная Корея, Обстановка в Южной Корее, В мире, Юн Сок Ель
Лидер правящей в Южной Корее партии подал в отставку

Ренхап: глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил об уходе с поста

© AP Photo / Ahn Young-joonХан Дон Хун
Хан Дон Хун - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Хан Дон Хун. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидер партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун подал в отставку с поста председателя партии, передает агентство Рёнхап.
Ранее Хан Дон Хун поддержал импичмент президенту, хотя изначально был против и выступал за его отставку, призвав депутатов своей партии голосовать, основываясь на их собственных "убеждениях". В итоге, хотя партия внутренним решением выступила за голосование против импичмента, 12 депутатов "Гражданской силы" поступили согласно призыву Хан Дон Хуна и проголосовали "за".
Сотрудники полиции в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Южной Корее задержали главу и экс-главу командования разведки МО
15 декабря, 16:46
"Из-за отставки членов высшего исполнительного комитета его работа была парализована, что сделало невозможным выполнение моих обязанностей как председателя партии. Поэтому я ухожу с поста председателя… Я глубоко сожалею о боли, которую вы испытали из-за импичмента", - приводятся слова Хан Дон Хуна в сообщении агентства.
Он добавил, что приложил "все усилия", чтобы найти "лучший путь" для страны вместо импичмента, но потерпел неудачу. "Это полностью моя вина. Простите меня", - заявил политик.
Отставка Хана произошла спустя 146 дней после его избрания председателем партии на партийном съезде 23 июля.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Южной Корее предложили создать совет парламента и правительства
15 декабря, 09:06
Сразу после того как в парламенте был одобрен импичмент президента Юн Сок Ёля, Хан Дон Хун заявил о своем намерении продолжить исполнять обязанности председателя. Однако пятеро избранных членов высшего исполнительного комитета подали в отставку, что привело к автоматическому роспуску руководства партии.
После его официальной отставки партия "Гражданская сила" перейдет к управлению через систему чрезвычайного комитета.
Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Ренхап: допрос отстраненного президента Южной Кореи пройдет 18 декабря
Вчера, 03:44
В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.
Конституционный суд Кореи начал рассматривать вопрос отрешения Юн Сок Ёля от должности президента в понедельник. Но, по мнению экспертов РИА Новости, для принятия решения об отстранении или восстановлении в должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Конституционному суду понадобится практически все 6 месяцев, отведенных на это по закону.
Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
СМИ: полиция знала о планах президента Южной Кореи ввести военное положение
12 декабря, 12:12
 
Южная КореяОбстановка в Южной КорееВ миреЮн Сок Ель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала