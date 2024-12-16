https://ria.ru/20241216/rbk-1989416249.html

Минтруд назвал самую высокую зарплату для иностранцев

Минтруд назвал самую высокую зарплату для иностранцев - РИА Новости, 16.12.2024

Минтруд назвал самую высокую зарплату для иностранцев

Самая высокая зарплата для иностранных специалистов, приезжающих в Россию по рабочей визе, составит 380 тысяч рублей, сообщило РБК со ссылкой на приказ Минтруда РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:51

2024-12-16T12:51

2024-12-16T12:51

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

мигранты

зарплата

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Самая высокая зарплата для иностранных специалистов, приезжающих в Россию по рабочей визе, составит 380 тысяч рублей, сообщило РБК со ссылкой на приказ Минтруда от 9 декабря."Власти утвердили квоты на привлечение 235 тыс. квалифицированных иностранных работников. Самая высокая планируемая зарплата среди них — ₽380 тысяч", — отметило издание.Больше всего квот выделено на Амурскую Область, Подмосковье, Ленинградскую область и Татарстан, приводит данные ведомства РБК.В декабре глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил о законопроекте об определении в законе понятия "разъездной характер работы" для защиты гарантий таких сотрудников.

https://ria.ru/20241209/trudoustroystvo-1988207476.html

https://ria.ru/20241204/mintrud-1987213400.html

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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), мигранты, зарплата