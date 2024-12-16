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Путин попросил предпринимателей не забывать об экологических проблемах - РИА Новости, 16.12.2024
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18:36 16.12.2024 (обновлено: 18:47 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/putin-1989527979.html
Путин попросил предпринимателей не забывать об экологических проблемах
Путин попросил предпринимателей не забывать об экологических проблемах - РИА Новости, 16.12.2024
Путин попросил предпринимателей не забывать об экологических проблемах
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями крупного бизнеса попросил их не забывать о необходимости решения экологических проблем. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:36
2024-12-16T18:47
владимир путин
россия
экономика
экология
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями крупного бизнеса попросил их не забывать о необходимости решения экологических проблем."Нельзя забывать и про еще один аспект нашей совместной работы - про решение экологических проблем", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241216/putin-1989528201.html
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владимир путин, россия, экономика, экология
Владимир Путин, Россия, Экономика, Экология
Путин попросил предпринимателей не забывать об экологических проблемах

Путин на встрече с крупным бизнесом попросил не забывать о проблемах экологии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями крупного бизнеса попросил их не забывать о необходимости решения экологических проблем.
«
"Нельзя забывать и про еще один аспект нашей совместной работы - про решение экологических проблем", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Путин поздравил российских бизнесменов с результатами работы
Вчера, 18:37
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаЭкология
 
 
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