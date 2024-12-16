https://ria.ru/20241216/putin-1989527979.html

Путин попросил предпринимателей не забывать об экологических проблемах

Путин попросил предпринимателей не забывать об экологических проблемах - РИА Новости, 16.12.2024

Путин попросил предпринимателей не забывать об экологических проблемах

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями крупного бизнеса попросил их не забывать о необходимости решения экологических проблем. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:36

2024-12-16T18:36

2024-12-16T18:47

владимир путин

россия

экономика

экология

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями крупного бизнеса попросил их не забывать о необходимости решения экологических проблем."Нельзя забывать и про еще один аспект нашей совместной работы - про решение экологических проблем", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241216/putin-1989528201.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, экология