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МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ - РИА Новости, 16.12.2024
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11:39 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/pashinjane-1989400007.html
МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ
МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ - РИА Новости, 16.12.2024
МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ
Российская сторона надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и все приглашенные, примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:39
2024-12-16T11:39
санкт-петербург
армения
россия
никол пашинян
михаил галузин
снг
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская сторона надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и все приглашенные, примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Приглашены все, и сегодня всё-таки 16 декабря, а мероприятия, про которые вы сказали, предстоят несколько позже. Мы надеемся, что все те, кого мы пригласили, приедут в Санкт-Петербург... В том числе Никол Воваевич Пашинян. Мы на это надеемся, а что там получится - посмотрим", - сказал замглавы министерства.
https://ria.ru/20241213/putin-1989049384.html
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санкт-петербург, армения, россия, никол пашинян, михаил галузин, снг
Санкт-Петербург, Армения, Россия, Никол Пашинян, Михаил Галузин, СНГ
МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ

МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров СНГ в Петербурге

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская сторона надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и все приглашенные, примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Приглашены все, и сегодня всё-таки 16 декабря, а мероприятия, про которые вы сказали, предстоят несколько позже. Мы надеемся, что все те, кого мы пригласили, приедут в Санкт-Петербург... В том числе Никол Воваевич Пашинян. Мы на это надеемся, а что там получится - посмотрим", - сказал замглавы министерства.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Санкт-ПетербургАрменияРоссияНикол ПашинянМихаил ГалузинСНГ
 
 
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