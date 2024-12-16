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МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ
МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ - РИА Новости, 16.12.2024
МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ
Российская сторона надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и все приглашенные, примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:39
2024-12-16T11:39
2024-12-16T11:39
санкт-петербург
армения
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никол пашинян
михаил галузин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская сторона надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и все приглашенные, примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Приглашены все, и сегодня всё-таки 16 декабря, а мероприятия, про которые вы сказали, предстоят несколько позже. Мы надеемся, что все те, кого мы пригласили, приедут в Санкт-Петербург... В том числе Никол Воваевич Пашинян. Мы на это надеемся, а что там получится - посмотрим", - сказал замглавы министерства.
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санкт-петербург, армения, россия, никол пашинян, михаил галузин, снг
Санкт-Петербург, Армения, Россия, Никол Пашинян, Михаил Галузин, СНГ
МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ
МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров СНГ в Петербурге