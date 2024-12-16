https://ria.ru/20241216/pashinjane-1989400007.html

МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ

МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ - РИА Новости, 16.12.2024

МИД надеется, что Пашинян примет участие во встрече лидеров стран СНГ

Российская сторона надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и все приглашенные, примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:39

2024-12-16T11:39

2024-12-16T11:39

санкт-петербург

армения

россия

никол пашинян

михаил галузин

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская сторона надеется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и все приглашенные, примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Приглашены все, и сегодня всё-таки 16 декабря, а мероприятия, про которые вы сказали, предстоят несколько позже. Мы надеемся, что все те, кого мы пригласили, приедут в Санкт-Петербург... В том числе Никол Воваевич Пашинян. Мы на это надеемся, а что там получится - посмотрим", - сказал замглавы министерства.

https://ria.ru/20241213/putin-1989049384.html

санкт-петербург

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, армения, россия, никол пашинян, михаил галузин, снг