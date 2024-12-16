https://ria.ru/20241216/migratsiya-1989397532.html
В Ленинградской области пресекли канал нелегальной миграции
В Ленинградской области пресекли канал нелегальной миграции - РИА Новости, 16.12.2024
В Ленинградской области пресекли канал нелегальной миграции
Полиция и пограничная служба пресекли канал нелегальной миграции в Ленинградской области, организаторы которого ставили в паспорта "клиентов" поддельные печати... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:23
2024-12-16T11:23
2024-12-16T11:23
происшествия
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таджикистан
ленинградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Полиция и пограничная служба пресекли канал нелегальной миграции в Ленинградской области, организаторы которого ставили в паспорта "клиентов" поддельные печати о пересечении российской границы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как рассказали в ведомстве, сотрудники погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти выявили на погранпереходе в поселке Усть-Луга двух граждан Таджикистана, в паспортах которых стояли поддельные оттиски печати пограничной службы о пересечении российской границы. По материалам пограничной проверки следователи УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). "В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции и пограничники вышли на след группы злоумышленников, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции. Ими оказались двое граждан Таджикистана, 37 и 40 лет, и 36-летний уроженец Узбекистана", – говорится в сообщении. Как уточняется, после предъявления обвинения старших фигурантов заключили под стражу, а младшего посадили под домашний арест. В рамках расследования полицейские при содействии Росгвардии провели серию обысков по местам проживания обвиняемых. Также обыски прошли в почтовом отделении поселка Вырица, через которое, по оперативным данным, поддельные документы направлялись в миграционную службу для постановки иностранцев на учет. При этом в качестве приглашающей стороны указывались жители этого поселка, не осведомленные о незаконной схеме. Обыск прошел и в типографии, где изготавливались поддельные штампы, обнаруженные в паспортах нелегальных мигрантов. В результате правоохранители обнаружили и изъяли более 4 миллионов рублей наличными, поддельные печати погранслужбы ФСБ России и МВД России и других государственных органов, а также подложные бланки миграционных карт, отмечают в ГУМВД. "Полицейским следствием уже установлено несколько десятков мигрантов, незаконно легализованных обвиняемыми. С каждого иностранца, желающего в обход законодательства попасть в нашу страну, фигуранты требовали не менее 10 000 рублей", – заключают в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к организации канала нелегальной миграции.
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
https://ria.ru/20240722/peterburg-1961136927.html
https://ria.ru/20240327/podozrevaemye-1936216184.html
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происшествия, россия, таджикистан, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Таджикистан, Ленинградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ленинградской области пресекли канал нелегальной миграции
Организаторы нелегальной миграции в Ленобласти подделывали печати погранслужбы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Полиция и пограничная служба пресекли канал нелегальной миграции в Ленинградской области, организаторы которого ставили в паспорта "клиентов" поддельные печати о пересечении российской границы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники погрануправления ФСБ России
по Петербургу и Ленобласти выявили на погранпереходе в поселке Усть-Луга
двух граждан Таджикистана
, в паспортах которых стояли поддельные оттиски печати пограничной службы о пересечении российской границы. По материалам пограничной проверки следователи УМВД России по Гатчинскому району
Ленобласти возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
"В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции и пограничники вышли на след группы злоумышленников, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции. Ими оказались двое граждан Таджикистана, 37 и 40 лет, и 36-летний уроженец Узбекистана", – говорится в сообщении.
Как уточняется, после предъявления обвинения старших фигурантов заключили под стражу, а младшего посадили под домашний арест.
В рамках расследования полицейские при содействии Росгвардии
провели серию обысков по местам проживания обвиняемых. Также обыски прошли в почтовом отделении поселка Вырица, через которое, по оперативным данным, поддельные документы направлялись в миграционную службу для постановки иностранцев на учет. При этом в качестве приглашающей стороны указывались жители этого поселка, не осведомленные о незаконной схеме. Обыск прошел и в типографии, где изготавливались поддельные штампы, обнаруженные в паспортах нелегальных мигрантов.
В результате правоохранители обнаружили и изъяли более 4 миллионов рублей наличными, поддельные печати погранслужбы ФСБ России и МВД России и других государственных органов, а также подложные бланки миграционных карт, отмечают в ГУМВД.
"Полицейским следствием уже установлено несколько десятков мигрантов, незаконно легализованных обвиняемыми. С каждого иностранца, желающего в обход законодательства попасть в нашу страну, фигуранты требовали не менее 10 000 рублей", – заключают в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к организации канала нелегальной миграции.