https://ria.ru/20241216/migratsiya-1989397532.html

В Ленинградской области пресекли канал нелегальной миграции

В Ленинградской области пресекли канал нелегальной миграции - РИА Новости, 16.12.2024

В Ленинградской области пресекли канал нелегальной миграции

Полиция и пограничная служба пресекли канал нелегальной миграции в Ленинградской области, организаторы которого ставили в паспорта "клиентов" поддельные печати... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:23

2024-12-16T11:23

2024-12-16T11:23

происшествия

россия

таджикистан

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Полиция и пограничная служба пресекли канал нелегальной миграции в Ленинградской области, организаторы которого ставили в паспорта "клиентов" поддельные печати о пересечении российской границы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как рассказали в ведомстве, сотрудники погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти выявили на погранпереходе в поселке Усть-Луга двух граждан Таджикистана, в паспортах которых стояли поддельные оттиски печати пограничной службы о пересечении российской границы. По материалам пограничной проверки следователи УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). "В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции и пограничники вышли на след группы злоумышленников, подозреваемых в организации канала нелегальной миграции. Ими оказались двое граждан Таджикистана, 37 и 40 лет, и 36-летний уроженец Узбекистана", – говорится в сообщении. Как уточняется, после предъявления обвинения старших фигурантов заключили под стражу, а младшего посадили под домашний арест. В рамках расследования полицейские при содействии Росгвардии провели серию обысков по местам проживания обвиняемых. Также обыски прошли в почтовом отделении поселка Вырица, через которое, по оперативным данным, поддельные документы направлялись в миграционную службу для постановки иностранцев на учет. При этом в качестве приглашающей стороны указывались жители этого поселка, не осведомленные о незаконной схеме. Обыск прошел и в типографии, где изготавливались поддельные штампы, обнаруженные в паспортах нелегальных мигрантов. В результате правоохранители обнаружили и изъяли более 4 миллионов рублей наличными, поддельные печати погранслужбы ФСБ России и МВД России и других государственных органов, а также подложные бланки миграционных карт, отмечают в ГУМВД. "Полицейским следствием уже установлено несколько десятков мигрантов, незаконно легализованных обвиняемыми. С каждого иностранца, желающего в обход законодательства попасть в нашу страну, фигуранты требовали не менее 10 000 рублей", – заключают в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к организации канала нелегальной миграции.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

https://ria.ru/20240722/peterburg-1961136927.html

https://ria.ru/20240327/podozrevaemye-1936216184.html

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происшествия, россия, таджикистан, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)