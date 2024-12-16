https://ria.ru/20241216/merkel-1989533837.html

Пушков назвал Меркель слабым и недальновидным политиком

Пушков назвал Меркель слабым и недальновидным политиком - РИА Новости, 16.12.2024

Пушков назвал Меркель слабым и недальновидным политиком

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель упустила развитие Германии из-за Украины, она была слабым и недальновидным политиком, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:10

2024-12-16T19:10

2024-12-16T19:10

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель упустила развитие Германии из-за Украины, она была слабым и недальновидным политиком, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Пусть спросят Меркель, зачем при ней Запад начал подтягивать Украину к НАТО? Впрочем, они знают, что она будет от них рыхло убегать. Уже ясно, что она была слабым, недальновидным политиком, который получил в наследство Германию в качестве экономического локомотива Европы, но все это профукал из-за... Украины. Тусклой аппаратчицей, плывшей по течению и неспособной это течение изменить", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также отметил, что сейчас Европе приходится наслаждаться "молекулами свободы" - дорогим нероссийским газом, который "тяжелым бременем ложится на предприятия и домохозяйства". "Особенно это ощутимо в Германии, где темпы роста экономики сейчас еще хуже, чем в начале этого года. И отчего-то немцы не пляшут на улицах, надышавшись "молекулами свободы" в виде СПГ из США, а пребывают либо в плохом, либо не в лучшем настроении и готовятся голосовать за оппозицию в лице ХДС, с одной стороны, и АдГ - с другой. Но если проголосуют за ХДС, то ничего к лучшему не изменится", - констатировал политик. На прошлой неделе биржевая цена на электричество в Германии взлетела почти до 1 тысячи евро за каждый мегаватт-час (МВт\ч) из-за безветренной погоды и малого количества солнечного света. На этом фоне цены на электричество резко взлетели и в Швеции. В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.

https://ria.ru/20241214/siriya-1989204491.html

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Наталья Макарова

цены на нефть, германия, украина, европа, ангела меркель, алексей пушков, хдс/хсс, совет федерации рф, нато