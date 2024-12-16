Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал Меркель слабым и недальновидным политиком - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/merkel-1989533837.html
Пушков назвал Меркель слабым и недальновидным политиком
Пушков назвал Меркель слабым и недальновидным политиком - РИА Новости, 16.12.2024
Пушков назвал Меркель слабым и недальновидным политиком
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель упустила развитие Германии из-за Украины, она была слабым и недальновидным политиком, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:10
2024-12-16T19:10
цены на нефть
германия
украина
европа
ангела меркель
алексей пушков
хдс/хсс
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154795/60/1547956052_0:37:2489:1437_1920x0_80_0_0_a21d93a029e224367aa0a12028d81457.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель упустила развитие Германии из-за Украины, она была слабым и недальновидным политиком, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Пусть спросят Меркель, зачем при ней Запад начал подтягивать Украину к НАТО? Впрочем, они знают, что она будет от них рыхло убегать. Уже ясно, что она была слабым, недальновидным политиком, который получил в наследство Германию в качестве экономического локомотива Европы, но все это профукал из-за... Украины. Тусклой аппаратчицей, плывшей по течению и неспособной это течение изменить", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор также отметил, что сейчас Европе приходится наслаждаться "молекулами свободы" - дорогим нероссийским газом, который "тяжелым бременем ложится на предприятия и домохозяйства". "Особенно это ощутимо в Германии, где темпы роста экономики сейчас еще хуже, чем в начале этого года. И отчего-то немцы не пляшут на улицах, надышавшись "молекулами свободы" в виде СПГ из США, а пребывают либо в плохом, либо не в лучшем настроении и готовятся голосовать за оппозицию в лице ХДС, с одной стороны, и АдГ - с другой. Но если проголосуют за ХДС, то ничего к лучшему не изменится", - констатировал политик. На прошлой неделе биржевая цена на электричество в Германии взлетела почти до 1 тысячи евро за каждый мегаватт-час (МВт\ч) из-за безветренной погоды и малого количества солнечного света. На этом фоне цены на электричество резко взлетели и в Швеции. В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
https://ria.ru/20241214/siriya-1989204491.html
https://ria.ru/20241201/merkel-1986719492.html
германия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154795/60/1547956052_0:0:2489:1866_1920x0_80_0_0_e7a3ac053029b83fae0c13d84fe8ac3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, германия, украина, европа, ангела меркель, алексей пушков, хдс/хсс, совет федерации рф, нато
Цены на нефть, Германия, Украина, Европа, Ангела Меркель, Алексей Пушков, ХДС/ХСС, Совет Федерации РФ, НАТО
Пушков назвал Меркель слабым и недальновидным политиком

Пушков заявил, что Меркель упустила развитие Германии из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель упустила развитие Германии из-за Украины, она была слабым и недальновидным политиком, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"Пусть спросят Меркель, зачем при ней Запад начал подтягивать Украину к НАТО? Впрочем, они знают, что она будет от них рыхло убегать. Уже ясно, что она была слабым, недальновидным политиком, который получил в наследство Германию в качестве экономического локомотива Европы, но все это профукал из-за... Украины. Тусклой аппаратчицей, плывшей по течению и неспособной это течение изменить", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в сирийском кризисе
14 декабря, 14:35
Сенатор также отметил, что сейчас Европе приходится наслаждаться "молекулами свободы" - дорогим нероссийским газом, который "тяжелым бременем ложится на предприятия и домохозяйства". "Особенно это ощутимо в Германии, где темпы роста экономики сейчас еще хуже, чем в начале этого года. И отчего-то немцы не пляшут на улицах, надышавшись "молекулами свободы" в виде СПГ из США, а пребывают либо в плохом, либо не в лучшем настроении и готовятся голосовать за оппозицию в лице ХДС, с одной стороны, и АдГ - с другой. Но если проголосуют за ХДС, то ничего к лучшему не изменится", - констатировал политик.
На прошлой неделе биржевая цена на электричество в Германии взлетела почти до 1 тысячи евро за каждый мегаватт-час (МВт\ч) из-за безветренной погоды и малого количества солнечного света. На этом фоне цены на электричество резко взлетели и в Швеции.
В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Меркель дала втянуть себя в игру с подавлением России, заявили в Кремле
1 декабря, 13:45
 
Цены на нефтьГерманияУкраинаЕвропаАнгела МеркельАлексей ПушковХДС/ХСССовет Федерации РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала