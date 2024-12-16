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Украинские власти хотели переехать в Лондон в 2022 году, заявил экс-посол - РИА Новости, 16.12.2024
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12:46 16.12.2024 (обновлено: 17:48 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/kiev-1989415252.html
Украинские власти хотели переехать в Лондон в 2022 году, заявил экс-посол
Украинские власти хотели переехать в Лондон в 2022 году, заявил экс-посол - РИА Новости, 16.12.2024
Украинские власти хотели переехать в Лондон в 2022 году, заявил экс-посол
Власти Украины в феврале 2022 года рассматривали возможность релокации в Лондон, заявил экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:46
2024-12-16T17:48
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Власти Украины в феврале 2022 года рассматривали возможность релокации в Лондон, заявил экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко. "Мы инициативно хотели сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить (управлять страной – ред.). Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства", — сказал Пристайко в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность переезда правительства в Лондон. По словам экс-посла, перед властями стоял вопрос об управлении государством. "Это было мое предложение... Это было еще раньше, 8-10 февраля (2022 года – ред.)... Я сопровождал премьер-министра (Великобритании Бориса) Джонсона сюда", - добавил Пристайко. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
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в мире, украина, великобритания, лондон, вадим пристайко, борис джонсон, владимир зеленский, рбк (медиагруппа)
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Вадим Пристайко, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, РБК (медиагруппа)
Украинские власти хотели переехать в Лондон в 2022 году, заявил экс-посол

Экс-посол Пристайко: власти Украины рассматривали переезд в Лондон в 2022 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВадим Пристайко
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вадим Пристайко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Власти Украины в феврале 2022 года рассматривали возможность релокации в Лондон, заявил экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.
"Мы инициативно хотели сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить (управлять страной – ред.). Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства", — сказал Пристайко в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность переезда правительства в Лондон.
По словам экс-посла, перед властями стоял вопрос об управлении государством. "Это было мое предложение... Это было еще раньше, 8-10 февраля (2022 года – ред.)... Я сопровождал премьер-министра (Великобритании Бориса) Джонсона сюда", - добавил Пристайко.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
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В миреУкраинаВеликобританияЛондонВадим ПристайкоБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийРБК (медиагруппа)
 
 
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