https://ria.ru/20241216/kiev-1989415252.html

Украинские власти хотели переехать в Лондон в 2022 году, заявил экс-посол

Украинские власти хотели переехать в Лондон в 2022 году, заявил экс-посол - РИА Новости, 16.12.2024

Украинские власти хотели переехать в Лондон в 2022 году, заявил экс-посол

Власти Украины в феврале 2022 года рассматривали возможность релокации в Лондон, заявил экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:46

2024-12-16T12:46

2024-12-16T17:48

в мире

украина

великобритания

лондон

вадим пристайко

борис джонсон

владимир зеленский

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564917852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d4619e83ccfca5dd7472cb13e33bec5.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Власти Украины в феврале 2022 года рассматривали возможность релокации в Лондон, заявил экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко. "Мы инициативно хотели сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить (управлять страной – ред.). Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства", — сказал Пристайко в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность переезда правительства в Лондон. По словам экс-посла, перед властями стоял вопрос об управлении государством. "Это было мое предложение... Это было еще раньше, 8-10 февраля (2022 года – ред.)... Я сопровождал премьер-министра (Великобритании Бориса) Джонсона сюда", - добавил Пристайко. В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.

https://ria.ru/20240816/britaniya-1966522435.html

украина

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, лондон, вадим пристайко, борис джонсон, владимир зеленский, рбк (медиагруппа)