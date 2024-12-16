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Киев резко отреагировал на призывы Запада снизить возраст мобилизации - РИА Новости, 16.12.2024
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11:40 16.12.2024 (обновлено: 12:10 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/kiev-1989400204.html
Киев резко отреагировал на призывы Запада снизить возраст мобилизации
Киев резко отреагировал на призывы Запада снизить возраст мобилизации - РИА Новости, 16.12.2024
Киев резко отреагировал на призывы Запада снизить возраст мобилизации
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила западных чиновников в желании уйти от ответственности на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:40
2024-12-16T12:10
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
ольга стефанишина
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила западных чиновников в желании уйти от ответственности на фоне призывов о снижении возраста мобилизации и заявила, что Белый дом не вправе диктовать условия в решении данного вопроса.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. Снижение мобилизационного возраста в Украине "не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого", сказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министр юстиции Стефанишина. "(Снижение мобилизационного возраста на Украине) не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого. Это не позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", — приводит слова Стефанишиной телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988285175.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), ольга стефанишина, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Ольга Стефанишина, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
Киев резко отреагировал на призывы Запада снизить возраст мобилизации

Вице-премьер Украины раскритиковала Запад за призывы снизить возраст мобилизации

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила западных чиновников в желании уйти от ответственности на фоне призывов о снижении возраста мобилизации и заявила, что Белый дом не вправе диктовать условия в решении данного вопроса.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Снижение мобилизационного возраста в Украине "не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого", сказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министр юстиции Стефанишина.
"(Снижение мобилизационного возраста на Украине) не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого. Это не позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", — приводит слова Стефанишиной телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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