https://ria.ru/20241216/kiev-1989400204.html

Киев резко отреагировал на призывы Запада снизить возраст мобилизации

Киев резко отреагировал на призывы Запада снизить возраст мобилизации - РИА Новости, 16.12.2024

Киев резко отреагировал на призывы Запада снизить возраст мобилизации

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила западных чиновников в желании уйти от ответственности на... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:40

2024-12-16T11:40

2024-12-16T12:10

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

ольга стефанишина

энтони блинкен

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила западных чиновников в желании уйти от ответственности на фоне призывов о снижении возраста мобилизации и заявила, что Белый дом не вправе диктовать условия в решении данного вопроса.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. Снижение мобилизационного возраста в Украине "не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого", сказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министр юстиции Стефанишина. "(Снижение мобилизационного возраста на Украине) не могут быть продиктованы заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого. Это не позиция – это реальность. Военные должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", — приводит слова Стефанишиной телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241209/ssha-1988285175.html

https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), ольга стефанишина, энтони блинкен, вооруженные силы украины