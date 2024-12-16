Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии
Трамп считает Турцию основной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за недавними событиями в Сирии, которые привели к падению режима бывшего президента Башара Асада.
"Никто не знает, кто такая другая сторона", - сказал Трамп, комментируя недавние события в Сирии.
"Но я знаю Турцию. Он (Эрдоган - ред) - очень умный человек, они хотели этого тысячи лет, и он этого добился. Те люди, которые вошли туда, контролируются Турцией, и это нормально, это другой способ ведения борьбы", - добавил политик, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго.
Трамп также подчеркнул, что не хочет, чтобы американские войска погибали в Сирии, однако отметил, что исход конфликтов на Ближнем Востоке остаётся неопределённым.
"Никто не знает, чем всё это закончится", - резюмировал Трамп.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.