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Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии - РИА Новости, 16.12.2024
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21:40 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/erdogan-1989561133.html
Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии
Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии - РИА Новости, 16.12.2024
Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за недавними событиями в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:40
2024-12-16T21:40
в мире
россия
москва
дональд трамп
башар асад
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за недавними событиями в Сирии, которые привели к падению режима бывшего президента Башара Асада. "Никто не знает, кто такая другая сторона", - сказал Трамп, комментируя недавние события в Сирии. "Но я знаю Турцию. Он (Эрдоган - ред) - очень умный человек, они хотели этого тысячи лет, и он этого добился. Те люди, которые вошли туда, контролируются Турцией, и это нормально, это другой способ ведения борьбы", - добавил политик, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго. Трамп также подчеркнул, что не хочет, чтобы американские войска погибали в Сирии, однако отметил, что исход конфликтов на Ближнем Востоке остаётся неопределённым. "Никто не знает, чем всё это закончится", - резюмировал Трамп. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241216/tramp-1989548520.html
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в мире, россия, москва, дональд трамп, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, турция, сша
В мире, Россия, Москва, Дональд Трамп, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Турция, США
Трамп назвал Эрдогана главной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии

Трамп считает Турцию основной силой, стоящей за недавними событиями в Сирии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за недавними событиями в Сирии, которые привели к падению режима бывшего президента Башара Асада.
"Никто не знает, кто такая другая сторона", - сказал Трамп, комментируя недавние события в Сирии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп призвал Зеленского готовиться к завершению конфликта
Вчера, 20:30
"Но я знаю Турцию. Он (Эрдоган - ред) - очень умный человек, они хотели этого тысячи лет, и он этого добился. Те люди, которые вошли туда, контролируются Турцией, и это нормально, это другой способ ведения борьбы", - добавил политик, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго.
Трамп также подчеркнул, что не хочет, чтобы американские войска погибали в Сирии, однако отметил, что исход конфликтов на Ближнем Востоке остаётся неопределённым.
"Никто не знает, чем всё это закончится", - резюмировал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Команда Трампа хочет усилить блокирование китайских машин, пишет Reuters
Вчера, 21:12
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Трамп назвал разрешение Украине ударов вглубь России плохим решением
Вчера, 20:23
 
В миреРоссияМоскваДональд ТрампБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации в Сирии — 2024СирияТурцияСША
 
 
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