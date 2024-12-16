https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989420922.html

Дрозденко рассказал о поддержке участников СВО в Ленинградской области

Дрозденко рассказал о поддержке участников СВО в Ленинградской области - РИА Новости, 16.12.2024

Дрозденко рассказал о поддержке участников СВО в Ленинградской области

Поддержке участников СВО уделяют большое внимание в Ленинградской области, для их семей действует пакет льгот, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T13:11

2024-12-16T13:11

2024-12-16T13:11

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поддержке участников СВО уделяют большое внимание в Ленинградской области, для их семей действует пакет льгот, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко. "Мы составили большой пакет льгот для семей, чтобы ребята, кто находится там, чувствовали себя уверенно. Например, ребенок участника СВО имеет приоритет при поступлении в школу или детский сад по месту жительства. В школе таким детям предоставляется бесплатное питание, компенсации за проезд. Есть стипендии губернатора, начиная с училища и заканчивая высшим учебным заведением. Это и лучшие возможности при поступлении, трудоустройстве, льготы по квартплате и многое другое. Для самих ребят, которые возвращаются с СВО, мы сделали программу, включающую социализацию, реабилитацию, обучение, трудоустройство. Введен земельный сертификат для участников СВО с возможностью его реализации путем получения земельного участка или единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей", - рассказал Дрозденко. Он напомнил, что в ноябре было открыто реабилитационное отделение "Санаторий для участников СВО". Это бесплатный курс, длительность которого составляет до шести месяцев. "Для скорейшего возвращения людей к полноценной жизни разрабатываются индивидуальные программы реабилитации, в том числе для членов семей. Медицинская реабилитация применяет механотерапевтические тренажеры, тренажеры виртуальной реальности, системы для разработки суставов, физиотерапевтическое лечение, массажи, ЛФК и другие процедуры", - добавил губернатор. Также Дрозденко рассказал, что минувшей осенью был открыт Центр адаптивной физической культуры, обладающий всем необходимым оснащением и командой экспертов для восстановления утраченных функций при ампутациях, а также последующей адаптации к протезам. "В Ленинградской области на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции реализуется уникальный проект "Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО в Ленинградской области", который сконцентрирует в одном месте ряд объектов социальной инфраструктуры, реабилитации и адаптации, высокотехнологичного протезирования для лиц, получивших ранения в зоне СВО", - сказал Дрозденко. Также в Ленинградской области уже введены в эксплуатацию: Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и адаптации и Учебно-тренировочный центр – гостиница для ветеранов СВО. А в этом месяце запланировано открытие Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией лиц, получивших ранения в зоне специальной военной операции "Мультипротез".

https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989415439.html

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ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко