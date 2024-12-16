https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989415439.html

Дрозденко: входим в топ-5 миграционно привлекательных регионов

Дрозденко: входим в топ-5 миграционно привлекательных регионов - РИА Новости, 16.12.2024

Дрозденко: входим в топ-5 миграционно привлекательных регионов

Ленинградская область входит в пятерку миграционно привлекательных регионов России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:47

2024-12-16T12:47

2024-12-16T12:47

ленинградская область

россия

ленинградская область

александр дрозденко

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ленинградская область входит в пятерку миграционно привлекательных регионов России, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Александр Дрозденко. "Ленинградская область входит в пятерку миграционно привлекательных регионов, и мы продолжаем расти по численности населения. Во-первых, помогает то, что мы остаемся регионом номер один по вводу жилья. В этом году мы введем два квадратных метра на человека, что вдвое превышает ту планку, которую поставил президент России перед регионами. Здесь у нас хорошее соотношение цены-качества: жилье на границе области и города дешевле, чем аналогичное жилье такого же класса в Петербурге", - рассказал Дрозденко. Вторым фактором роста населения, по его словам, являются хорошие возможности трудоустройства. Сейчас в области не хватает рабочих рук по дефицитным специальностям. Между тем, средняя заработная плата растет очень высокими темпами, когда рост доходов опережает инфляцию. "Ну и, конечно, комфортность проживания. Это и близость мегаполиса, и строительство новых дорог и социальных объектов, и многое другое. Показательно, что область вошла в десятку регионов с самым низким уровнем бедности и с наиболее высокими ожиданиями по качеству жизни", - подчеркнул губернатор. Он обратил внимание на то, что в регионе создан комплекс мер социальной поддержки, связанной с рождением ребенка. "Помимо материнского капитала, это многочисленные выплаты и пособия. У нас разработана региональная программа по повышению рождаемости, ведется активная работа по поддержке института семьи и брака. Результат — рост количества многодетных семей почти в два раза по сравнению с 2020 годом", - сказал Дрозденко.

https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989409441.html

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россия, ленинградская область, александр дрозденко