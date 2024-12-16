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Дрозденко: рост доходов бюджета Ленинградской области составит более 12% - РИА Новости, 16.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
12:12 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989407501.html
Дрозденко: рост доходов бюджета Ленинградской области составит более 12%
Дрозденко: рост доходов бюджета Ленинградской области составит более 12% - РИА Новости, 16.12.2024
Дрозденко: рост доходов бюджета Ленинградской области составит более 12%
Рост доходов бюджета Ленинградской области в текущем году составит более 12%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:12
2024-12-16T12:12
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рост доходов бюджета Ленинградской области в текущем году составит более 12%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко. "Любой регион, подводя итоги года, ориентируется на бюджет: как мы будем закрывать взятые на себя обязательства перед жителями, предприятиями, общественными организациями. Хочу сказать, что бюджет у нас будет закрыт без дефицита, с ростом доходов более чем на 12%. План по доходам мы перевыполним и, соответственно, выполним и план по расходам на социальные и инвестиционные программы, программы развития", - рассказал Дрозденко. Он также отметил, что правительство Ленинградской области полностью выполнило все социальные обязательства. "Но что самое важное — мы полностью выполнили свои обязательства перед жителями по социальным программам и социальным выплатам. Мы взяли на себя очень много новых обязательств, прежде всего — перед участниками СВО и членами их семей, причем, больше половины — это прямые материальные выплаты", - отметил он. Также губернатор рассказал, что регион входит в лидеры в сфере государственно-частных партнерств. "Что касается государственно-частных партнерств, то здесь мы также выходим в лидеры. Так, по концессионному соглашению построен Ленинградский областной центр медицинской реабилитации в городе Коммунар. Центр будет работать на самых передовых технологиях, его мощность – 300 коек, из которых почти половина будут распределяться по ОМС. И что особенно важно, часть коек мы будем вовлекать в процесс реабилитации бойцов, получивших ранение, в том числе инвалидность, в ходе СВО", - отметил Дрозденко. Он добавил, что в рамках концессий реализуют и другие объекты на территории Ленинградской области.
https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989395950.html
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко
Дрозденко: рост доходов бюджета Ленинградской области составит более 12%

Дрозденко: в 2024 году доходы в бюджет Ленинградской области вырастут на 12%

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рост доходов бюджета Ленинградской области в текущем году составит более 12%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
"Любой регион, подводя итоги года, ориентируется на бюджет: как мы будем закрывать взятые на себя обязательства перед жителями, предприятиями, общественными организациями. Хочу сказать, что бюджет у нас будет закрыт без дефицита, с ростом доходов более чем на 12%. План по доходам мы перевыполним и, соответственно, выполним и план по расходам на социальные и инвестиционные программы, программы развития", - рассказал Дрозденко.
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Он также отметил, что правительство Ленинградской области полностью выполнило все социальные обязательства.
"Но что самое важное — мы полностью выполнили свои обязательства перед жителями по социальным программам и социальным выплатам. Мы взяли на себя очень много новых обязательств, прежде всего — перед участниками СВО и членами их семей, причем, больше половины — это прямые материальные выплаты", - отметил он.
Также губернатор рассказал, что регион входит в лидеры в сфере государственно-частных партнерств.
"Что касается государственно-частных партнерств, то здесь мы также выходим в лидеры. Так, по концессионному соглашению построен Ленинградский областной центр медицинской реабилитации в городе Коммунар. Центр будет работать на самых передовых технологиях, его мощность – 300 коек, из которых почти половина будут распределяться по ОМС. И что особенно важно, часть коек мы будем вовлекать в процесс реабилитации бойцов, получивших ранение, в том числе инвалидность, в ходе СВО", - отметил Дрозденко.
Он добавил, что в рамках концессий реализуют и другие объекты на территории Ленинградской области.
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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