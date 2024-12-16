https://ria.ru/20241216/banda-1989412126.html

ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева

ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева - РИА Новости, 16.12.2024

ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева

Членов банды Шамиля Басаева, о задержании и аресте которых СК сообщил в понедельник, поймали во Владимирской и Тверской областях, следует из видео ФСБ России. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:31

2024-12-16T12:31

2024-12-16T12:31

происшествия

шелковской район

владимир

шатойский район

шамиль басаев

светлана петренко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Членов банды Шамиля Басаева, о задержании и аресте которых СК сообщил в понедельник, поймали во Владимирской и Тверской областях, следует из видео ФСБ России. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала РИА Новости, что силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах. По данным следствия, Хамидула Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Минкаил Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на псковских десантников. Суд заключил обоих фигурантов под стражу. На видео ФСБ мелькают кадры Октябрьского районного суда Владимира и Удомельского городского суда Тверской области, которые выносили постановления об аресте фигурантов. Банда под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных. В 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.

https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950113105.html

https://ria.ru/20241011/fsb-1977619089.html

шелковской район

владимир

шатойский район

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Задержание двух членов банды Шамиля Басаева Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева - предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах, сообщили в СК. В 1999 году банда под руководством Басаева и Хаттаба обстреляла российских военнослужащих, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных. А в 2000 году в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника. 2024-12-16T12:31 true PT0M34S

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происшествия, шелковской район, владимир, шатойский район, шамиль басаев, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)