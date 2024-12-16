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ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева - РИА Новости, 16.12.2024
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12:31 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/banda-1989412126.html
ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева
ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева - РИА Новости, 16.12.2024
ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева
Членов банды Шамиля Басаева, о задержании и аресте которых СК сообщил в понедельник, поймали во Владимирской и Тверской областях, следует из видео ФСБ России. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:31
2024-12-16T12:31
происшествия
шелковской район
владимир
шатойский район
шамиль басаев
светлана петренко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Членов банды Шамиля Басаева, о задержании и аресте которых СК сообщил в понедельник, поймали во Владимирской и Тверской областях, следует из видео ФСБ России. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала РИА Новости, что силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах. По данным следствия, Хамидула Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Минкаил Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на псковских десантников. Суд заключил обоих фигурантов под стражу. На видео ФСБ мелькают кадры Октябрьского районного суда Владимира и Удомельского городского суда Тверской области, которые выносили постановления об аресте фигурантов. Банда под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных. В 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.
https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950113105.html
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Задержание двух членов банды Шамиля Басаева
Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева - предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах, сообщили в СК. В 1999 году банда под руководством Басаева и Хаттаба обстреляла российских военнослужащих, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных. А в 2000 году в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.
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происшествия, шелковской район, владимир, шатойский район, шамиль басаев, светлана петренко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Шелковской район, Владимир, Шатойский район, Шамиль Басаев, Светлана Петренко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева

ФСБ: членов банды Басаева задержали во Владимирской и Тверской областях

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Членов банды Шамиля Басаева, о задержании и аресте которых СК сообщил в понедельник, поймали во Владимирской и Тверской областях, следует из видео ФСБ России.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала РИА Новости, что силовики задержали еще двух предполагаемых участников нападений на российских военных в Чечне в 1999-2000 годах.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Силовики задержали еще одного бывшего участника банды Басаева
3 июня, 11:06
По данным следствия, Хамидула Япов причастен к нападению 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни. Минкаил Магамадов, как полагает следствие, участвовал в нападении на псковских десантников. Суд заключил обоих фигурантов под стражу.
На видео ФСБ мелькают кадры Октябрьского районного суда Владимира и Удомельского городского суда Тверской области, которые выносили постановления об аресте фигурантов.
Банда под руководством Басаева и Хаттаба в 1999 году обстреляла российских военнослужащих в станице Червленной Чечни, тогда были убиты 15 и ранены 28 военных.
В 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба погибли 84 псковских десантника.
Задержание членов банд, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000 году - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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ПроисшествияШелковской районВладимирШатойский районШамиль БасаевСветлана ПетренкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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