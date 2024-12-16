https://ria.ru/20241216/avtomobil-1989348907.html

Названы регионы-лидеры по доступности покупки нового автомобиля

Названы регионы-лидеры по доступности покупки нового автомобиля - РИА Новости, 16.12.2024

Названы регионы-лидеры по доступности покупки нового автомобиля

Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область лидируют в рейтинге российских регионов по доступности покупки нового автомобиля, замыкают список... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T00:14

2024-12-16T00:14

2024-12-16T00:52

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область лидируют в рейтинге российских регионов по доступности покупки нового автомобиля, замыкают список Ингушетия и Чечня, при этом недорогую машину за 1,2 миллиона рублей могут позволить себе 17,6 процента российских семей, свидетельствует исследование РИА Новости*.Ситуация на авторынкеСогласно данным агентства "Автостат", за прошедшие 11 месяцев 2024 года в России был продан 1 447 841 новый легковой автомобиль – на 54,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.В части автокредитования, по данным Центробанка России, также наблюдались очень высокие темпы роста. За 10 месяцев 2024 года портфель автокредитов на балансах банков увеличился на 845 миллиардов до 2,6 триллиона рублей (+60 процентов с начала года). Для сравнения, за аналогичный период 2023 года прирост составлял 33 процента или 396 миллиардов рублей.Согласно исследованию РИА Новости, в среднем в 2024 году в России доля семей, для которых доступно в финансовом плане приобретение в кредит и владение новым недорогим по сегодняшним меркам автомобилем (стоимостью 1,2 миллиона рублей), составила 17,6 процента. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в текущем году снизилась, главным образом, из-за роста цен на автомобили и увеличения ставок кредитования.При этом доступность очень дифференцирована в региональном разрезе, отмечают эксперты. Основными факторами, определяющими эти различия, являются заработные платы, стоимость жизни, ставки по кредитам.Как считали рейтингДля оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили восьмой ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы.Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20 процента от стоимости машины и сроке кредита три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2024 и 2023 годы. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Согласно модели, предполагалось, что 50 процентов средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета – на прочие расходы. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Зарплаты, стоимость страхования, стоимость бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности. Для регионов Крайнего севера, Москвы и Санкт-Петербурга расход топлива автомобилей брался как равный городским условиям, для других регионов расход считался из показателей смешанного цикла.В лидерах Крайний СеверКак показало исследование, результаты в регионах заметно разнятся. Доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона в 26 раз больше, чем у замыкающего рейтинг. В среднем же пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле таких семей в 13,5 раза.Согласно результатам исследования, только в одном регионе больше половины среднестатистических семей могут без существенных затруднений купить в кредит и содержать новый недорогой автомобиль. Еще в двух регионах эта доля находится в диапазоне от 40 до 45 процентов. Таким образом, только в трех регионах доступность находится на достаточно высоком уровне. Также неплохой результат (от 30 до 40 процентов семей) наблюдается еще в шести регионах.Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 54,7 процента. Второе и третье места заняли Магаданская область и Чукотка с результатами в 44,5 и 43,2 процента соответственно. В целом в регионах-лидерах отмечаются очень высокие по российским меркам зарплаты. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (39,4 процента) и Ненецкий автономный округ (37,4 процента). Таким образом, лидирующая пятерка представлена исключительно северными регионами.Москва и Санкт-Петербург в текущем рейтинге занимают шестое и десятое места соответственно. В Москве уровень доступности покупки автомобиля в 2024 году составил 37,1%, а в Санкт-Петербурге – 28,9%. Нахождение двух столичных городов в числе регионов-лидеров по доступности также объясняется относительно высокими зарплатами.Лидирующими регионами по доле семей способных купить в кредит автомобиль средней стоимостной категории по цене 2,9 миллиона рублей, являются ЯНАО (26,3 процента семей), Магаданская область (18,5 процента семей) и Чукотка (18,5 процента). В целом в 11 регионах России более 10 процентов семей могут себе позволить покупку и содержание автомобиля стоимостью 2,9 миллиона рублей. Северный Кавказ замыкает рейтингВместе с тем, для большого количества семей в значительной части регионов России приобретение нового даже недорогого в текущих реалиях автомобиля (стоимостью 1,2 миллиона рублей) без значительных сбережений является труднореализуемой задачей. В 21 регионе менее 10 процентов семей могут приобрести в кредит и без особых сложностей обслуживать новый недорогой автомобиль. Замыкают рейтинг главным образом республики Северного Кавказа: Ингушетия, где лишь 2,1 процента семей могут позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль за 1,2 миллиона рублей, Чечня (2,4 процента), Дагестан (3,7 процента), Кабардино-Балкария (3,8 процента) и Калмыкия (4,2 процента). Тогда как приобрести и содержать средний по цене автомобиль в этих регионах могут менее одного процента семей.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20241216/dostupnost_avto-1988825051.html

https://ria.ru/20241204/avto-1987373603.html

https://ria.ru/20241204/putin-1987372521.html

https://ria.ru/20241202/lada-1986868790.html

https://ria.ru/20241202/avto-1986791118.html

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россия, москва, санкт-петербург, риа рейтинг, югра, осаго