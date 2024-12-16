https://ria.ru/20241216/arest-1989505876.html

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в попытке поджога военкомата

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в попытке поджога военкомата - РИА Новости, 16.12.2024

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в попытке поджога военкомата

Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал местного жителя по делу о попытке поджога военкомата в столице Урала, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:12

2024-12-16T17:12

2024-12-16T17:12

происшествия

екатеринбург

урал

россия

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал местного жителя по делу о попытке поджога военкомата в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Баранова заключить под стражу на срок до двух месяцев, до 13 февраля 2025 года", – озвучил решение судья. Как отмечает пресс-служба Свердловского областного суда, молодой человек обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). По данным Ленинского райсуда, Дмитрию Баранову 29 лет. Перед заседанием его родители рассказали журналистам, что их сын работает ландшафтным дизайнером, судим не был, в политических мероприятиях не участвовал. После оглашения решения судьи мать Баранова заплакала. Сам молодой человек, пока процесс не закрыли от СМИ, пояснил судье, что проживает в Екатеринбурге, был задержан 14 декабря, а 15 декабря ему предъявили обвинение. Правоохранительные органы от комментариев по делу отказались. По данным местных СМИ, вечером 13 декабря екатеринбуржец бросил несколько коктейлей Молотова в здание военного комиссариата Свердловской области, расположенного в Екатеринбурге. Позднее его задержали.

https://ria.ru/20241114/moskva-1983812107.html

https://ria.ru/20241108/podzhog-1982618975.html

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урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, екатеринбург, урал, россия, свердловский областной суд