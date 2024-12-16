В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в попытке поджога военкомата
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в попытке поджечь военкомат в Екатеринбурге
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал местного жителя по делу о попытке поджога военкомата в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Баранова заключить под стражу на срок до двух месяцев, до 13 февраля 2025 года", – озвучил решение судья.
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Как отмечает пресс-служба Свердловского областного суда, молодой человек обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").
По данным Ленинского райсуда, Дмитрию Баранову 29 лет. Перед заседанием его родители рассказали журналистам, что их сын работает ландшафтным дизайнером, судим не был, в политических мероприятиях не участвовал. После оглашения решения судьи мать Баранова заплакала.
Сам молодой человек, пока процесс не закрыли от СМИ, пояснил судье, что проживает в Екатеринбурге, был задержан 14 декабря, а 15 декабря ему предъявили обвинение.
Правоохранительные органы от комментариев по делу отказались.
По данным местных СМИ, вечером 13 декабря екатеринбуржец бросил несколько коктейлей Молотова в здание военного комиссариата Свердловской области, расположенного в Екатеринбурге. Позднее его задержали.