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В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в попытке поджога военкомата - РИА Новости, 16.12.2024
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17:12 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/arest-1989505876.html
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в попытке поджога военкомата
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в попытке поджога военкомата - РИА Новости, 16.12.2024
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в попытке поджога военкомата
Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал местного жителя по делу о попытке поджога военкомата в столице Урала, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:12
2024-12-16T17:12
происшествия
екатеринбург
урал
россия
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал местного жителя по делу о попытке поджога военкомата в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Баранова заключить под стражу на срок до двух месяцев, до 13 февраля 2025 года", – озвучил решение судья. Как отмечает пресс-служба Свердловского областного суда, молодой человек обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"). По данным Ленинского райсуда, Дмитрию Баранову 29 лет. Перед заседанием его родители рассказали журналистам, что их сын работает ландшафтным дизайнером, судим не был, в политических мероприятиях не участвовал. После оглашения решения судьи мать Баранова заплакала. Сам молодой человек, пока процесс не закрыли от СМИ, пояснил судье, что проживает в Екатеринбурге, был задержан 14 декабря, а 15 декабря ему предъявили обвинение. Правоохранительные органы от комментариев по делу отказались. По данным местных СМИ, вечером 13 декабря екатеринбуржец бросил несколько коктейлей Молотова в здание военного комиссариата Свердловской области, расположенного в Екатеринбурге. Позднее его задержали.
https://ria.ru/20241114/moskva-1983812107.html
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происшествия, екатеринбург, урал, россия, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Россия, Свердловский областной суд
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в попытке поджога военкомата

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в попытке поджечь военкомат в Екатеринбурге

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал местного жителя по делу о попытке поджога военкомата в столице Урала, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Баранова заключить под стражу на срок до двух месяцев, до 13 февраля 2025 года", – озвучил решение судья.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Москве крановщик получил 24 года за поджог военкомата
14 ноября, 18:07
Как отмечает пресс-служба Свердловского областного суда, молодой человек обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").
По данным Ленинского райсуда, Дмитрию Баранову 29 лет. Перед заседанием его родители рассказали журналистам, что их сын работает ландшафтным дизайнером, судим не был, в политических мероприятиях не участвовал. После оглашения решения судьи мать Баранова заплакала.
Сам молодой человек, пока процесс не закрыли от СМИ, пояснил судье, что проживает в Екатеринбурге, был задержан 14 декабря, а 15 декабря ему предъявили обвинение.
Правоохранительные органы от комментариев по делу отказались.
По данным местных СМИ, вечером 13 декабря екатеринбуржец бросил несколько коктейлей Молотова в здание военного комиссариата Свердловской области, расположенного в Екатеринбурге. Позднее его задержали.
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