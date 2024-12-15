https://ria.ru/20241215/vuzy-1989290187.html

Вузы рассказали об успеваемости бойцов СВО, ставших студентами

Вузы рассказали об успеваемости бойцов СВО, ставших студентами - РИА Новости, 15.12.2024

Вузы рассказали об успеваемости бойцов СВО, ставших студентами

Российские вузы, опрошенные РИА Новости, отмечают позитивную динамику в учебе бойцов СВО, которые поступили в университеты страны по отдельной квоте, некоторым... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T10:51

2024-12-15T10:51

2024-12-15T10:51

общество

россия

константин могилевский

высшая школа экономики (вшэ)

уральский федеральный университет

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российские вузы, опрошенные РИА Новости, отмечают позитивную динамику в учебе бойцов СВО, которые поступили в университеты страны по отдельной квоте, некоторым из них удается совмещать учебу со службой. На сегодняшний день, по данным Минобрнауки, в высших учебных заведениях РФ обучаются более 31 тысячи участников СВО и их детей. Отдельная квота приема на обучение составляет не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема обучающихся за счет всех бюджетов. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) учатся 208 участников СВО, 171 из них поступили в 2024 году. "Средний возраст студентов-участников СВО 24-33 года, но есть и те, кому 53, 55 лет. Чаще всего они выбирают заочную форму обучения. Успеваемость у всех хорошая, все заинтересованы в получении образования и знаний", - рассказали в вузе. Там отметили, что отношение к учебе у студентов серьезное, они системны в своих действиях, на случай отсутствия на практических занятиях - запрашивают заранее материалы, записи и контакты преподавателей. "Конечно, бывают случаи, когда студенты не смогли быть на сессии и своевременно сдать экзамены, так как некоторые одновременно с учебой защищают Родину. Но в период пересдач, как исполнительные обучающиеся, все пересдают академическую неуспеваемость. Отчислений не было", - уточнили в РАНХиГС. По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), среди 29 участников СВО, обучающихся в вузе, большинство поступило на магистерские программы "Аналитик деловой разведки" и "Кибербезопасность". "В настоящее время проблем с учебой ни у кого не возникает", - уточнили в ВШЭ. Кроме того, за счет университета обучается более 60 других родственников участников СВО. В Уральском федеральном университете (УрФУ) обучаются более 35 участников СВО. Почти 80% из них выбрали прикладные инженерные направления, которые необходимы для технологического развития страны, большинство учатся в заочном и очно-заочном формате. "Несмотря на сложность программ и вызванные объективными причинами перерывами в их освоении, многие учатся со средним баллом 4,25-4,8", - рассказали РИА Новости в уральском вузе. Высокую успеваемость демонстрируют и участники спецоперации Донского государственного технического университета (ДГТУ). Там бойцы, по словам представителей вуза, преимущественно обучаются заочно. "Учитывая специфику их положения, ДГТУ оказывает им (участникам СВО – ред.) всестороннюю поддержку, обеспечивая перевод с коммерции на бюджетные места и существенное снижение стоимости платных образовательных услуг", - отметили в университете. В Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в этом году было зачислено 115 участников СВО и членов их семей, 27 человек из этой категории приняли СКФУ без вступительных экзаменов. "Все студенты-участники СВО обучаются на бюджетной форме обучения в рамках специальной квоты приема, либо они переведены на бюджет в рамках перераспределения бюджетных мест. Им оказываются все меры социальной поддержки. В целом обучаются на "4", - уточнили в университете. Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что российские университеты в этом году выделили более 50 тысяч бюджетных мест по отдельной квоте, в рамках особой квоты вузы приняли свыше 16 тысяч человек, из них около четырех тысяч поступили без вступительных испытаний.

https://ria.ru/20241215/gosduma-1989271374.html

https://ria.ru/20241012/vuzy-1977766155.html

https://ria.ru/20241107/svo-1982387965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, константин могилевский, высшая школа экономики (вшэ), уральский федеральный университет