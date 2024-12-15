https://ria.ru/20241215/vuzy-1989290187.html
Вузы рассказали об успеваемости бойцов СВО, ставших студентами
Вузы рассказали об успеваемости бойцов СВО, ставших студентами - РИА Новости, 15.12.2024
Вузы рассказали об успеваемости бойцов СВО, ставших студентами
Российские вузы, опрошенные РИА Новости, отмечают позитивную динамику в учебе бойцов СВО, которые поступили в университеты страны по отдельной квоте, некоторым... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T10:51
2024-12-15T10:51
2024-12-15T10:51
общество
россия
константин могилевский
высшая школа экономики (вшэ)
уральский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:32:3018:1730_1920x0_80_0_0_e6ed220f203c22af2679037c35343fef.jpg
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российские вузы, опрошенные РИА Новости, отмечают позитивную динамику в учебе бойцов СВО, которые поступили в университеты страны по отдельной квоте, некоторым из них удается совмещать учебу со службой. На сегодняшний день, по данным Минобрнауки, в высших учебных заведениях РФ обучаются более 31 тысячи участников СВО и их детей. Отдельная квота приема на обучение составляет не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема обучающихся за счет всех бюджетов. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) учатся 208 участников СВО, 171 из них поступили в 2024 году. "Средний возраст студентов-участников СВО 24-33 года, но есть и те, кому 53, 55 лет. Чаще всего они выбирают заочную форму обучения. Успеваемость у всех хорошая, все заинтересованы в получении образования и знаний", - рассказали в вузе. Там отметили, что отношение к учебе у студентов серьезное, они системны в своих действиях, на случай отсутствия на практических занятиях - запрашивают заранее материалы, записи и контакты преподавателей. "Конечно, бывают случаи, когда студенты не смогли быть на сессии и своевременно сдать экзамены, так как некоторые одновременно с учебой защищают Родину. Но в период пересдач, как исполнительные обучающиеся, все пересдают академическую неуспеваемость. Отчислений не было", - уточнили в РАНХиГС. По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), среди 29 участников СВО, обучающихся в вузе, большинство поступило на магистерские программы "Аналитик деловой разведки" и "Кибербезопасность". "В настоящее время проблем с учебой ни у кого не возникает", - уточнили в ВШЭ. Кроме того, за счет университета обучается более 60 других родственников участников СВО. В Уральском федеральном университете (УрФУ) обучаются более 35 участников СВО. Почти 80% из них выбрали прикладные инженерные направления, которые необходимы для технологического развития страны, большинство учатся в заочном и очно-заочном формате. "Несмотря на сложность программ и вызванные объективными причинами перерывами в их освоении, многие учатся со средним баллом 4,25-4,8", - рассказали РИА Новости в уральском вузе. Высокую успеваемость демонстрируют и участники спецоперации Донского государственного технического университета (ДГТУ). Там бойцы, по словам представителей вуза, преимущественно обучаются заочно. "Учитывая специфику их положения, ДГТУ оказывает им (участникам СВО – ред.) всестороннюю поддержку, обеспечивая перевод с коммерции на бюджетные места и существенное снижение стоимости платных образовательных услуг", - отметили в университете. В Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в этом году было зачислено 115 участников СВО и членов их семей, 27 человек из этой категории приняли СКФУ без вступительных экзаменов. "Все студенты-участники СВО обучаются на бюджетной форме обучения в рамках специальной квоты приема, либо они переведены на бюджет в рамках перераспределения бюджетных мест. Им оказываются все меры социальной поддержки. В целом обучаются на "4", - уточнили в университете. Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что российские университеты в этом году выделили более 50 тысяч бюджетных мест по отдельной квоте, в рамках особой квоты вузы приняли свыше 16 тысяч человек, из них около четырех тысяч поступили без вступительных испытаний.
https://ria.ru/20241215/gosduma-1989271374.html
https://ria.ru/20241012/vuzy-1977766155.html
https://ria.ru/20241107/svo-1982387965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин могилевский, высшая школа экономики (вшэ), уральский федеральный университет
Общество, Россия, Константин Могилевский, Высшая школа экономики (ВШЭ), Уральский федеральный университет
Вузы рассказали об успеваемости бойцов СВО, ставших студентами
Российские вузы отмечают позитивную динамику в учебе бойцов СВО
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российские вузы, опрошенные РИА Новости, отмечают позитивную динамику в учебе бойцов СВО, которые поступили в университеты страны по отдельной квоте, некоторым из них удается совмещать учебу со службой.
На сегодняшний день, по данным Минобрнауки
, в высших учебных заведениях РФ
обучаются более 31 тысячи участников СВО и их детей. Отдельная квота приема на обучение составляет не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема обучающихся за счет всех бюджетов.
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) учатся 208 участников СВО, 171 из них поступили в 2024 году. "Средний возраст студентов-участников СВО 24-33 года, но есть и те, кому 53, 55 лет. Чаще всего они выбирают заочную форму обучения. Успеваемость у всех хорошая, все заинтересованы в получении образования и знаний", - рассказали в вузе.
Там отметили, что отношение к учебе у студентов серьезное, они системны в своих действиях, на случай отсутствия на практических занятиях - запрашивают заранее материалы, записи и контакты преподавателей. "Конечно, бывают случаи, когда студенты не смогли быть на сессии и своевременно сдать экзамены, так как некоторые одновременно с учебой защищают Родину. Но в период пересдач, как исполнительные обучающиеся, все пересдают академическую неуспеваемость. Отчислений не было", - уточнили в РАНХиГС.
По данным Высшей школы экономики (ВШЭ)
, среди 29 участников СВО, обучающихся в вузе, большинство поступило на магистерские программы "Аналитик деловой разведки" и "Кибербезопасность". "В настоящее время проблем с учебой ни у кого не возникает", - уточнили в ВШЭ. Кроме того, за счет университета обучается более 60 других родственников участников СВО.
В Уральском федеральном университете (УрФУ
) обучаются более 35 участников СВО. Почти 80% из них выбрали прикладные инженерные направления, которые необходимы для технологического развития страны, большинство учатся в заочном и очно-заочном формате. "Несмотря на сложность программ и вызванные объективными причинами перерывами в их освоении, многие учатся со средним баллом 4,25-4,8", - рассказали РИА Новости в уральском вузе.
Высокую успеваемость демонстрируют и участники спецоперации Донского государственного технического университета (ДГТУ). Там бойцы, по словам представителей вуза, преимущественно обучаются заочно.
"Учитывая специфику их положения, ДГТУ оказывает им (участникам СВО – ред.) всестороннюю поддержку, обеспечивая перевод с коммерции на бюджетные места и существенное снижение стоимости платных образовательных услуг", - отметили в университете.
В Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в этом году было зачислено 115 участников СВО и членов их семей, 27 человек из этой категории приняли СКФУ без вступительных экзаменов.
"Все студенты-участники СВО обучаются на бюджетной форме обучения в рамках специальной квоты приема, либо они переведены на бюджет в рамках перераспределения бюджетных мест. Им оказываются все меры социальной поддержки. В целом обучаются на "4", - уточнили в университете.
Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский
сообщил, что российские университеты в этом году выделили более 50 тысяч бюджетных мест по отдельной квоте, в рамках особой квоты вузы приняли свыше 16 тысяч человек, из них около четырех тысяч поступили без вступительных испытаний.