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Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию - РИА Новости, 15.12.2024
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13:02 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/rogov-1989298772.html
Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию
Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию - РИА Новости, 15.12.2024
Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T13:02
2024-12-15T13:02
в мире
россия
запорожская область
украина
михаил ульянов (дипломат)
владимир рогов
рафаэль гросси
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что заезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину опасен. Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия украинских властей ставят под вопрос возможность обеспечения безопасности экспертов секретариата МАГАТЭ в ходе ротаций на Запорожской АЭС, нужно подумать о более безопасном маршруте. "Миссиям МАГАТЭ следует приезжать на Запорожскую АЭС исключительно через территорию Российской Федерации, исключив из своего маршрута контакты и посещение подконтрольной режиму Зеленского территории", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, атака украинского беспилотника при очередной ротации доказала опасность и непредсказуемость, которая исходит от киевского режима, попытавшегося запугать представителей МАГАТЭ. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. В свою очередь Ульянов заявил, что инцидент произошел на территории, подконтрольной Украине, - дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования. Ульянов назвал произошедшее провокацией Киева, которая проявляет вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241212/magate-1988921917.html
https://ria.ru/20240519/ataki-1947009638.html
https://ria.ru/20241211/rogov-1988552246.html
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в мире, россия, запорожская область, украина, михаил ульянов (дипломат), владимир рогов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Запорожская область, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию

Рогов назвал заезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину опасным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что заезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину опасен.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия украинских властей ставят под вопрос возможность обеспечения безопасности экспертов секретариата МАГАТЭ в ходе ротаций на Запорожской АЭС, нужно подумать о более безопасном маршруте.
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"Миссиям МАГАТЭ следует приезжать на Запорожскую АЭС исключительно через территорию Российской Федерации, исключив из своего маршрута контакты и посещение подконтрольной режиму Зеленского территории", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, атака украинского беспилотника при очередной ротации доказала опасность и непредсказуемость, которая исходит от киевского режима, попытавшегося запугать представителей МАГАТЭ.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
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В свою очередь Ульянов заявил, что инцидент произошел на территории, подконтрольной Украине, - дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования. Ульянов назвал произошедшее провокацией Киева, которая проявляет вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Рогов прокомментировал атаку БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ
11 декабря, 09:47
 
В миреРоссияЗапорожская областьУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)Владимир РоговРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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