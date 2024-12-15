https://ria.ru/20241215/rogov-1989298772.html

Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию

Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию - РИА Новости, 15.12.2024

Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T13:02

2024-12-15T13:02

2024-12-15T13:02

в мире

россия

запорожская область

украина

михаил ульянов (дипломат)

владимир рогов

рафаэль гросси

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что заезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину опасен. Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия украинских властей ставят под вопрос возможность обеспечения безопасности экспертов секретариата МАГАТЭ в ходе ротаций на Запорожской АЭС, нужно подумать о более безопасном маршруте. "Миссиям МАГАТЭ следует приезжать на Запорожскую АЭС исключительно через территорию Российской Федерации, исключив из своего маршрута контакты и посещение подконтрольной режиму Зеленского территории", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, атака украинского беспилотника при очередной ротации доказала опасность и непредсказуемость, которая исходит от киевского режима, попытавшегося запугать представителей МАГАТЭ. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. В свою очередь Ульянов заявил, что инцидент произошел на территории, подконтрольной Украине, - дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования. Ульянов назвал произошедшее провокацией Киева, которая проявляет вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241212/magate-1988921917.html

https://ria.ru/20240519/ataki-1947009638.html

https://ria.ru/20241211/rogov-1988552246.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, запорожская область, украина, михаил ульянов (дипломат), владимир рогов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс