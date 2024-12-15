Рогов посоветовал миссии МАГАТЭ заезжать на ЗАЭС только через Россию
Рогов назвал заезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину опасным
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что заезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину опасен.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия украинских властей ставят под вопрос возможность обеспечения безопасности экспертов секретариата МАГАТЭ в ходе ротаций на Запорожской АЭС, нужно подумать о более безопасном маршруте.
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"Миссиям МАГАТЭ следует приезжать на Запорожскую АЭС исключительно через территорию Российской Федерации, исключив из своего маршрута контакты и посещение подконтрольной режиму Зеленского территории", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, атака украинского беспилотника при очередной ротации доказала опасность и непредсказуемость, которая исходит от киевского режима, попытавшегося запугать представителей МАГАТЭ.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС во вторник, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ во вторник указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
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В свою очередь Ульянов заявил, что инцидент произошел на территории, подконтрольной Украине, - дрон прилетел с северной стороны, где расположены украинские формирования. Ульянов назвал произошедшее провокацией Киева, которая проявляет вопиющее неуважение к иммунитету сотрудников международных организаций.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.