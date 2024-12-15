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Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины Костина в пытках
Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины Костина в пытках - РИА Новости, 15.12.2024
Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины Костина в пытках
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. заявил, что бывший генпрокурор Украины Андрей Костин... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T17:25
2024-12-15T17:25
2024-12-15T17:36
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. заявил, что бывший генпрокурор Украины Андрей Костин покрывал пытки незаконно задержанных в лагере СБУ. Дубинский 14 ноября сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. "Попросил своих юристов подготовить детальное описание участия Костина в создании и функционировании концлагеря "спортзал" в центре Киева", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отметил, что незаконно удерживаемые СБУ не могли получить помощь адвокатов - их не доставляли в суды для избрания меры пресечения, а делали это через решения прокуроров и непосредственно подчиненных Костина. Дубинский подчеркнул, ссылаясь на показания одного из бывших "узников концлагеря", что задержанных не везли в суды и "кидали в СИЗО решениями прокуроров Костина", чтобы скрыть следы синяков и побоев. Дубинский 7 декабря сообщал, что его адвокатам угрожают сотрудники СБУ за раскрытие информации о пыточной спецслужбы, где проводились внесудебные допросы.
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в мире, украина, киев, александр дубинский, андрей костин (банкир), служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский, Андрей Костин (банкир), Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины Костина в пытках
Депутат Рады Дубинский обвинил экс-генпрокурора Украины Костина в сокрытии пыток