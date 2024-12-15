https://ria.ru/20241215/putin-1989327899.html

Путин вдохновляет Африку на борьбу с колониализмом, заявил лидер делегации

Путин вдохновляет Африку на борьбу с колониализмом, заявил лидер делегации - РИА Новости, 15.12.2024

Путин вдохновляет Африку на борьбу с колониализмом, заявил лидер делегации

Политика президента России Владимира Путина вдохновляет африканские народы на борьбу с колониализмом, заявил на встрече с главой ДНР лидер посетившей республику РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T18:51

2024-12-15T18:51

2024-12-15T19:28

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Политика президента России Владимира Путина вдохновляет африканские народы на борьбу с колониализмом, заявил на встрече с главой ДНР лидер посетившей республику африканской делегации, член Палаты народных представителей Эфиопии от правящих партий РДФЭН и Партии процветания, исполняющий обязанности президента Панафриканского парламента Гайо Ашебир. "Мы высоко ценим и уважаем Владимира Путина, потому что он является символом независимости для нас и дает нам энергию, чтобы бороться с силами колониализма", - заявил он на встрече. Ашебир также добавил, что африканская солидарность с Россией держится не на ее силе, а на том, что Россия активно борется на мировой арене за суверенное право африканских стран распоряжаться своими ресурсами. "Именно Россия сказала "нет" воровству ресурсов, "нет" колониализму и его силе, "нет" вторжению на наши территории. Россия нас поддерживала всегда и всегда была на нашей стороне. Поэтому сейчас мы солидарны с ней", - отметил он. Делегация из 12 африканских стран посетила "Саур-Могилу" в ДНР, а также встретилась с главой республики Денисом Пушилиным. В составе делегации было 16 человек, группу сопровождал сенатор от ДНР Александр Волошин. В республику приехали представители Эфиопии, Танзании, Малави, Уганды, Южного Судана, Коморских островов, Уганды, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Эсватини, Замбии, Сомали и Мозамбика.

https://ria.ru/20241215/dnr-1989326359.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887009358.html

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донецкая народная республика

эфиопия

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в мире, россия, донецкая народная республика, эфиопия, владимир путин, денис пушилин, александр волошин, африка