Пушилин встретился с делегатами из Африки
Пушилин встретился с делегацией Панафриканского парламента из 12 стран
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин встретился с делегацией представителей Панафриканского парламента, которые приехали из 12 стран африканского континента, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация из 12 африканских стран ранее посетила Саур-Могилу в ДНР. В составе делегации 16 человек, группу сопровождал сенатор от ДНР Александр Волошин. В республику приехали представители Эфиопии, Танзании, Малави, Уганды, Южного Судана, Коморских островов, Уганды, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Эсватини, Замбии, Сомали и Мозамбика.
"Хочу вас поблагодарить за то, что посмотрели своими глазами, что происходит. Я уверен, что у нас есть будущее по взаимодействию, потому что мы открыты для сотрудничества... Мы рады гостям, тем, кто хочет узнать правду и своими глазами посмотреть, что происходит... Несмотря на то, что нам приходится отстаивать наше право оставаться самими собой с оружием в руках, мы все равно нацелены на справедливое мироустройство", - сказал Пушилин.
Как напомнил глава ДНР, президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что только многополярный мир соответствует требованиям времени.
"Мы вернемся домой через два дня, и мы хотим заявить, что не будем верить, как и не верили раньше, фейковым новостям", - заявил экс губернатор Южного региона Малави, депутат Национального собрания Стив Микайя.
Как подчеркнул делегат, он своими глазами убедился, что тем СМИ, которые рассказывают о "плохой" России, нельзя доверять.
Депутат парламента Уганды, член Панафриканского парламента Патрик Нсамба Ошабе отметил, что хорошо понимает ситуацию, в которой оказалась ДНР в 2014 году.
"Как человек из Уганды я прекрасно понимаю вашу ситуацию, очень хорошо понимаю выбор, с которым вы столкнулись. Я действительно верю, что Донецкая Народная Республика сделала выбор, как она хотела бы, чтобы ей управляли. Вы самостоятельно выбрали стать частью России. Мы верим, что это начало реконструкции ДНР, мы знаем, что сейчас вы перестраиваете регион так, чтобы он вырос снова. Мы будем с вами на всём этом пути, поверьте, потому что мы побывали на этой земле и сами всё увидели", - заявил он.
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