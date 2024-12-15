https://ria.ru/20241215/pushilin-1989330996.html

Пушилин встретился с делегатами из Африки

Пушилин встретился с делегатами из Африки - РИА Новости, 15.12.2024

Пушилин встретился с делегатами из Африки

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с делегацией представителей Панафриканского парламента, которые приехали из 12 стран африканского континента, передает... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:41

2024-12-15T19:41

2024-12-15T19:41

в мире

донецкая народная республика

уганда

малави

денис пушилин

александр волошин

владимир путин

панафриканский парламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693322_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_916dc242b05d17e7008d35155718889c.jpg

ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин встретился с делегацией представителей Панафриканского парламента, которые приехали из 12 стран африканского континента, передает корреспондент РИА Новости. Делегация из 12 африканских стран ранее посетила Саур-Могилу в ДНР. В составе делегации 16 человек, группу сопровождал сенатор от ДНР Александр Волошин. В республику приехали представители Эфиопии, Танзании, Малави, Уганды, Южного Судана, Коморских островов, Уганды, Экваториальной Гвинеи, Джибути, Эсватини, Замбии, Сомали и Мозамбика. "Хочу вас поблагодарить за то, что посмотрели своими глазами, что происходит. Я уверен, что у нас есть будущее по взаимодействию, потому что мы открыты для сотрудничества... Мы рады гостям, тем, кто хочет узнать правду и своими глазами посмотреть, что происходит... Несмотря на то, что нам приходится отстаивать наше право оставаться самими собой с оружием в руках, мы все равно нацелены на справедливое мироустройство", - сказал Пушилин. Как напомнил глава ДНР, президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что только многополярный мир соответствует требованиям времени. "Мы вернемся домой через два дня, и мы хотим заявить, что не будем верить, как и не верили раньше, фейковым новостям", - заявил экс губернатор Южного региона Малави, депутат Национального собрания Стив Микайя. Как подчеркнул делегат, он своими глазами убедился, что тем СМИ, которые рассказывают о "плохой" России, нельзя доверять. Депутат парламента Уганды, член Панафриканского парламента Патрик Нсамба Ошабе отметил, что хорошо понимает ситуацию, в которой оказалась ДНР в 2014 году. "Как человек из Уганды я прекрасно понимаю вашу ситуацию, очень хорошо понимаю выбор, с которым вы столкнулись. Я действительно верю, что Донецкая Народная Республика сделала выбор, как она хотела бы, чтобы ей управляли. Вы самостоятельно выбрали стать частью России. Мы верим, что это начало реконструкции ДНР, мы знаем, что сейчас вы перестраиваете регион так, чтобы он вырос снова. Мы будем с вами на всём этом пути, поверьте, потому что мы побывали на этой земле и сами всё увидели", - заявил он.

https://ria.ru/20241215/dnr-1989326359.html

https://ria.ru/20241215/putin-1989327899.html

https://ria.ru/20230617/putin-1878915516.html

донецкая народная республика

уганда

малави

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, уганда, малави, денис пушилин, александр волошин, владимир путин, панафриканский парламент, россия