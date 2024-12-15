Российские мотострелки провели учение в горах Таджикистана
Мотострелки 201-й РВБ провели учение на горном полигоне в Таджикистане
© РИА Новости / Амир Исаев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане
Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 15 дек - РИА Новости. Мотострелки 201-й российской военной базы (РВБ) уничтожили в рамках учения огневые позиции, легкобронированную технику и живую силу условного противника на горном полигоне в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Гранатометчики мотострелковых подразделений 201-й РВБ уничтожили огневые позиции, технику, и живую силу условного противника на горном полигоне Ляур", - говорится в сообщении.
По замыслу учения, мотострелки выявили замаскированный укрепрайон условного противника с защищенными огневыми позициями и скоплением легкобронированной техники в одном из горных ущелий.
Гранатометные расчеты РВБ под прикрытием стрелковых групп скрытно переместились в укрепрайон противника, после чего, заняв выгодные огневые позиции, они отработали уничтожение бронированной техники условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В на дальности до 500 метров.
На расстоянии в 1,5 километра живая сила условного противника была поражена из автоматических гранатометов АГС-17. Обеспечив безопасные условия для дальнейшего наступления, мотострелковые группы отработали штурм опорного пункта, применяя ручные гранаты РГД-5 и Ф-1, а также тактическую стрельбу из автоматов АК-74М и АК-12.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.