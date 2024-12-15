https://ria.ru/20241215/motostrelki-1989329699.html

Российские мотострелки провели учение в горах Таджикистана

Российские мотострелки провели учение в горах Таджикистана - РИА Новости, 15.12.2024

Российские мотострелки провели учение в горах Таджикистана

Мотострелки 201-й российской военной базы (РВБ) уничтожили в рамках учения огневые позиции, легкобронированную технику и живую силу условного противника на... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T19:19

2024-12-15T19:19

2024-12-15T19:20

безопасность

таджикистан

россия

душанбе

ак-74м

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147258/69/1472586984_0:16:3020:1715_1920x0_80_0_0_27f9a64fb150fb0210a28fc469a5de80.jpg

ДУШАНБЕ, 15 дек - РИА Новости. Мотострелки 201-й российской военной базы (РВБ) уничтожили в рамках учения огневые позиции, легкобронированную технику и живую силу условного противника на горном полигоне в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Гранатометчики мотострелковых подразделений 201-й РВБ уничтожили огневые позиции, технику, и живую силу условного противника на горном полигоне Ляур", - говорится в сообщении. По замыслу учения, мотострелки выявили замаскированный укрепрайон условного противника с защищенными огневыми позициями и скоплением легкобронированной техники в одном из горных ущелий. Гранатометные расчеты РВБ под прикрытием стрелковых групп скрытно переместились в укрепрайон противника, после чего, заняв выгодные огневые позиции, они отработали уничтожение бронированной техники условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В на дальности до 500 метров. На расстоянии в 1,5 километра живая сила условного противника была поражена из автоматических гранатометов АГС-17. Обеспечив безопасные условия для дальнейшего наступления, мотострелковые группы отработали штурм опорного пункта, применяя ручные гранаты РГД-5 и Ф-1, а также тактическую стрельбу из автоматов АК-74М и АК-12. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html

https://ria.ru/20241112/fregat-1983209951.html

таджикистан

россия

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, таджикистан, россия, душанбе, ак-74м, в мире