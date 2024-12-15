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Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе - РИА Новости, 15.12.2024
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08:44 15.12.2024 (обновлено: 09:31 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/elka-1989283291.html
Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе
Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе - РИА Новости, 15.12.2024
Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе
Главная ёлка России, установленная на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили европейские столицы к... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T08:44
2024-12-15T09:31
московская область (подмосковье)
новый год
общество
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главная ёлка России, установленная на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили европейские столицы к празднованию Нового года и Рождества, выяснило РИА Новости. С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют только из Подмосковья, уже третий раз ее родиной становится Можайский городской округ. Возраст 30-метровой красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров. Среди натуральных деревьев Европы уроженка Подмосковья - вторая по высоте. Выше нее только украшающая Вену 34-метровая елочка. На третьем месте и всего лишь метром ниже жительница Рима. Главное украшение польской Варшавы еще на 2 метра ниже (27 метров), а следом за ней - праздничный символ новогоднего Лондона (25 метров). Сведения о высоте символов Нового года и Рождества раскрывают и местные администрации некоторых других крупных городов мира и их столиц. Так, Вашингтон в этом году украшает дерево в 24 метра, и это немного выше Берлина (23 метра), Праги (22 метра) и Любляны (21 метр). В целом ряде городов елочка в высоту ровно 20 метров: например, в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Чуть ниже (19 метров) центр притяжения во время зимних торжеств в Сеуле, в Токио елочка тоже низкая - всего 14 метров. В эстонском Таллине она 16 метров, а в болгарской Софии - 15 метров. Некоторые крупные города мира ввиду невозможности наряжать натуральные елки делают выбор в пользу искусственных деревьев. Например, в бразильском Сан-Паулу рост такой елочки составляет в этом году 53 метра, в испанском Мадриде - 37 метров. В столице Индонезии Джакарте водрузили искусственное дерево в 33 метра, а в румынском Бухаресте и португальском Лиссабоне их высота равна габаритам московской натуральной - 30 метров. Австралийский Сидней и сердце Парижа украшают конструкции в 25 метров.
https://ria.ru/20241207/elki-1987870019.html
https://ria.ru/20241209/elka-1988128168.html
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московская область (подмосковье), новый год, общество, россия
Московская область (Подмосковье), Новый год, Общество, Россия
Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе

Кремлевская новогодняя елка оказалась второй по высоте в Европе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубка главной новогодней елки вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области
Рубка главной новогодней елки вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рубка главной новогодней елки вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главная ёлка России, установленная на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили европейские столицы к празднованию Нового года и Рождества, выяснило РИА Новости.
С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют только из Подмосковья, уже третий раз ее родиной становится Можайский городской округ. Возраст 30-метровой красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров.
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7 декабря, 12:13
Среди натуральных деревьев Европы уроженка Подмосковья - вторая по высоте. Выше нее только украшающая Вену 34-метровая елочка. На третьем месте и всего лишь метром ниже жительница Рима. Главное украшение польской Варшавы еще на 2 метра ниже (27 метров), а следом за ней - праздничный символ новогоднего Лондона (25 метров).
Сведения о высоте символов Нового года и Рождества раскрывают и местные администрации некоторых других крупных городов мира и их столиц. Так, Вашингтон в этом году украшает дерево в 24 метра, и это немного выше Берлина (23 метра), Праги (22 метра) и Любляны (21 метр). В целом ряде городов елочка в высоту ровно 20 метров: например, в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе.
Чуть ниже (19 метров) центр притяжения во время зимних торжеств в Сеуле, в Токио елочка тоже низкая - всего 14 метров. В эстонском Таллине она 16 метров, а в болгарской Софии - 15 метров.
Некоторые крупные города мира ввиду невозможности наряжать натуральные елки делают выбор в пользу искусственных деревьев. Например, в бразильском Сан-Паулу рост такой елочки составляет в этом году 53 метра, в испанском Мадриде - 37 метров. В столице Индонезии Джакарте водрузили искусственное дерево в 33 метра, а в румынском Бухаресте и португальском Лиссабоне их высота равна габаритам московской натуральной - 30 метров. Австралийский Сидней и сердце Парижа украшают конструкции в 25 метров.
Рубка главной новогодней елки вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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