Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе
Кремлевская новогодняя елка оказалась второй по высоте в Европе
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубка главной новогодней елки вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области
Рубка главной новогодней елки вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главная ёлка России, установленная на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили европейские столицы к празднованию Нового года и Рождества, выяснило РИА Новости.
С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют только из Подмосковья, уже третий раз ее родиной становится Можайский городской округ. Возраст 30-метровой красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров.
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Среди натуральных деревьев Европы уроженка Подмосковья - вторая по высоте. Выше нее только украшающая Вену 34-метровая елочка. На третьем месте и всего лишь метром ниже жительница Рима. Главное украшение польской Варшавы еще на 2 метра ниже (27 метров), а следом за ней - праздничный символ новогоднего Лондона (25 метров).
Сведения о высоте символов Нового года и Рождества раскрывают и местные администрации некоторых других крупных городов мира и их столиц. Так, Вашингтон в этом году украшает дерево в 24 метра, и это немного выше Берлина (23 метра), Праги (22 метра) и Любляны (21 метр). В целом ряде городов елочка в высоту ровно 20 метров: например, в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе.
Некоторые крупные города мира ввиду невозможности наряжать натуральные елки делают выбор в пользу искусственных деревьев. Например, в бразильском Сан-Паулу рост такой елочки составляет в этом году 53 метра, в испанском Мадриде - 37 метров. В столице Индонезии Джакарте водрузили искусственное дерево в 33 метра, а в румынском Бухаресте и португальском Лиссабоне их высота равна габаритам московской натуральной - 30 метров. Австралийский Сидней и сердце Парижа украшают конструкции в 25 метров.