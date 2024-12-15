https://ria.ru/20241215/elka-1989283291.html

Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе

Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе - РИА Новости, 15.12.2024

Главная новогодняя елка России оказалась второй по высоте в Европе

Главная ёлка России, установленная на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили европейские столицы к... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T08:44

2024-12-15T08:44

2024-12-15T09:31

московская область (подмосковье)

новый год

общество

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главная ёлка России, установленная на Соборной площади в Кремле, оказалась второй по высоте среди натуральных деревьев, которыми украсили европейские столицы к празднованию Нового года и Рождества, выяснило РИА Новости. С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют только из Подмосковья, уже третий раз ее родиной становится Можайский городской округ. Возраст 30-метровой красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров. Среди натуральных деревьев Европы уроженка Подмосковья - вторая по высоте. Выше нее только украшающая Вену 34-метровая елочка. На третьем месте и всего лишь метром ниже жительница Рима. Главное украшение польской Варшавы еще на 2 метра ниже (27 метров), а следом за ней - праздничный символ новогоднего Лондона (25 метров). Сведения о высоте символов Нового года и Рождества раскрывают и местные администрации некоторых других крупных городов мира и их столиц. Так, Вашингтон в этом году украшает дерево в 24 метра, и это немного выше Берлина (23 метра), Праги (22 метра) и Любляны (21 метр). В целом ряде городов елочка в высоту ровно 20 метров: например, в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Чуть ниже (19 метров) центр притяжения во время зимних торжеств в Сеуле, в Токио елочка тоже низкая - всего 14 метров. В эстонском Таллине она 16 метров, а в болгарской Софии - 15 метров. Некоторые крупные города мира ввиду невозможности наряжать натуральные елки делают выбор в пользу искусственных деревьев. Например, в бразильском Сан-Паулу рост такой елочки составляет в этом году 53 метра, в испанском Мадриде - 37 метров. В столице Индонезии Джакарте водрузили искусственное дерево в 33 метра, а в румынском Бухаресте и португальском Лиссабоне их высота равна габаритам московской натуральной - 30 метров. Австралийский Сидней и сердце Парижа украшают конструкции в 25 метров.

https://ria.ru/20241207/elki-1987870019.html

https://ria.ru/20241209/elka-1988128168.html

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московская область (подмосковье), новый год, общество, россия