https://ria.ru/20241215/ator-1989285915.html

АТОР назвала причины отказа россиянам в выдаче шенгенских виз

АТОР назвала причины отказа россиянам в выдаче шенгенских виз - РИА Новости, 15.12.2024

АТОР назвала причины отказа россиянам в выдаче шенгенских виз

Россиянам в последние годы стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз и тому есть несколько причин - ограничение в рассмотрении числа заявлений от туристов... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T09:38

2024-12-15T09:38

2024-12-15T09:38

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брюссель

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артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

евросоюз

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россиянам в последние годы стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз и тому есть несколько причин - ограничение в рассмотрении числа заявлений от туристов из РФ, а также участившиеся проверки заявок "под микроскопом", сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Это так, и причин этому несколько", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос, действительно ли страны ЕС стали чаще отказывать россиянам в шенгенских визах. "Первая причина - к сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под жесточайшим давлением со стороны Брюсселя по количеству виз, которые они могут рассматривать в течение месяца. Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас", - добавил он. Второй фактор, по мнению вице-президента АТОР, связано с тем, что заявления россиян все чаще рассматривают "под микроскопом". "Наши граждане по-прежнему хотят "визу впрок". И сейчас у визового и консульского центров есть возможность проверять бронирования и видеть, что билеты на самом деле не купленные, а отели только забронированы и не оплачены. Процент рассмотрения заявлений "под микроскопом" растет", - рассказал Мурадян. При этом эксперт подчеркнул, что "никаких предпосылок к улучшению ситуации нет". "Более того, мы видим, что из Брюсселя звучат заявления о том, что надо вообще прекратить выдавать россиянам визы. Но здесь, я надеюсь, туристический бизнес Евросоюза призовет власти к голосу разума, потому что российских туристов любят везде. Мы щедрые, мы пользуемся инфраструктурой, мы ездим на экскурсии", - отметил он. "Но россияне все еще любят Европу. Поток туда, несмотря ни на что, растет. По итогам этого года прогнозируется плюс 2-4%. Связано это исключительно с тем, что логистика существенно дешевеет. Видя спрос, европейские перевозчики открывают рейсы из соседних стран, которые они раньше бы не поставили. Это Армения, Азербайджан, Казахстан, где сложно получить шенгенские визы. А если зайти на рейс, то можно увидеть, что там обладатели российских паспортов занимают 70% кресел", - заключил Мурадян. В августе в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что российским туристам стоит за 2,5-3 месяца планировать поездку в страны ЕС из-за удлинения сроков выдачи шенгенских виз и сложностей с записью в визовые центры.

https://ria.ru/20240925/evrosojuz-1974532096.html

https://ria.ru/20241213/vizy-1988954670.html

https://ria.ru/20240527/vizy-1947729266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, брюссель, россия, европа, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз