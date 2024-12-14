Рейтинг@Mail.ru
В России хотят запретить скидки на алкоголь - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/zapret-1989178227.html
В России хотят запретить скидки на алкоголь
В России хотят запретить скидки на алкоголь - РИА Новости, 14.12.2024
В России хотят запретить скидки на алкоголь
Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на алкоголь. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:07
2024-12-14T07:07
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104814/63/1048146349_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_3e3604f8c3b1b75a655b689bb1984c72.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на алкоголь. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале официальных правовых актов.Согласно этому документу, Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны изучить практику применения таких скидок с цены на алкоголь и предложить меры по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года.Предложенные инициативы будут рассмотрены правительством в рамках реализации концепции сокращения алкоголя в России.Всего план содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.Планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, что позволит не только выявить первые признаки развития зависимости, но и своевременно принять меры.Также в рамках утвержденного плана мероприятий проведут анализ применения административных мер, по результатам которого подготовят предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве. В частности, проанализируют опыт регионов по регулированию времени розничной продажи крепкого алкоголя, а также представят предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.
https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html
https://ria.ru/20241205/sochetanie-1756387174.html
https://ria.ru/20241203/rzhd-1987092833.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104814/63/1048146349_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_655fa1042b18b8fc2758318da9d87785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России хотят запретить скидки на алкоголь

В правительстве предложили рассмотреть запрет скидок на алкоголь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у стенда с вином
Мужчина у стенда с вином - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина у стенда с вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на алкоголь. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале официальных правовых актов.
Согласно этому документу, Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны изучить практику применения таких скидок с цены на алкоголь и предложить меры по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах"
11 декабря, 10:10
Предложенные инициативы будут рассмотрены правительством в рамках реализации концепции сокращения алкоголя в России.
Всего план содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.
Вино и таблетки - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Врач развеял мифы о сочетании антибиотиков и алкоголя
5 декабря, 13:24
Планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, что позволит не только выявить первые признаки развития зависимости, но и своевременно принять меры.
Также в рамках утвержденного плана мероприятий проведут анализ применения административных мер, по результатам которого подготовят предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве. В частности, проанализируют опыт регионов по регулированию времени розничной продажи крепкого алкоголя, а также представят предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.
Поезд компании РЖД - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах
3 декабря, 14:28
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала