В России хотят запретить скидки на алкоголь
В правительстве предложили рассмотреть запрет скидок на алкоголь
Мужчина у стенда с вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на алкоголь. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале официальных правовых актов.
Согласно этому документу, Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны изучить практику применения таких скидок с цены на алкоголь и предложить меры по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года.
Предложенные инициативы будут рассмотрены правительством в рамках реализации концепции сокращения алкоголя в России.
Всего план содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.
Врач развеял мифы о сочетании антибиотиков и алкоголя
5 декабря, 13:24
Планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, что позволит не только выявить первые признаки развития зависимости, но и своевременно принять меры.
Также в рамках утвержденного плана мероприятий проведут анализ применения административных мер, по результатам которого подготовят предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве. В частности, проанализируют опыт регионов по регулированию времени розничной продажи крепкого алкоголя, а также представят предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.
РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах
3 декабря, 14:28