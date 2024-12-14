https://ria.ru/20241214/zapret-1989178227.html

В России хотят запретить скидки на алкоголь

В России хотят запретить скидки на алкоголь - РИА Новости, 14.12.2024

В России хотят запретить скидки на алкоголь

Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на алкоголь. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T07:07

2024-12-14T07:07

2024-12-14T07:07

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на алкоголь. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале официальных правовых актов.Согласно этому документу, Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны изучить практику применения таких скидок с цены на алкоголь и предложить меры по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года.Предложенные инициативы будут рассмотрены правительством в рамках реализации концепции сокращения алкоголя в России.Всего план содержит 29 мероприятий, направленных как на развитие системы профилактики, повышение качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью и развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации, так и на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, пояснили в министерстве.Планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, что позволит не только выявить первые признаки развития зависимости, но и своевременно принять меры.Также в рамках утвержденного плана мероприятий проведут анализ применения административных мер, по результатам которого подготовят предложения об их усилении, подчеркнули в Минздраве. В частности, проанализируют опыт регионов по регулированию времени розничной продажи крепкого алкоголя, а также представят предложения о введении ограничений на выкладку алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов.

https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html

https://ria.ru/20241205/sochetanie-1756387174.html

https://ria.ru/20241203/rzhd-1987092833.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии)