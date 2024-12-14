https://ria.ru/20241214/voyna-1989175019.html

"Вопреки ожиданиям": в США предложили неожиданный план по России

"Вопреки ожиданиям": в США предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 14.12.2024

"Вопреки ожиданиям": в США предложили неожиданный план по России

Западу придется восстановить отношения с Россией, чтобы прийти к стабильности, которая сохранялась в годы холодной войны, пишет американский журнал Responsible... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T04:14

2024-12-14T04:14

2024-12-14T12:17

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владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Западу придется восстановить отношения с Россией, чтобы прийти к стабильности, которая сохранялась в годы холодной войны, пишет американский журнал Responsible Statecraft со ссылкой на немецкого эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика.По его мнению, независимо от исхода конфликта Западу придется налаживать отношения с Россией, чтобы обеспечить их сосуществование в "холодной войне 2.0".Автор статьи отмечает, что в Европе и США как гражданское общество, так и политическая элита все больше склоняются к мирному урегулированию украинского конфликта и проведению переговоров, а Украина находится очень далеко от достижения хоть каких-то результатов, не говоря уже о победе."Сегодня Украина находится дальше от достижения чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего военную победу, чем когда-либо с февраля 2022 года. Вопреки ожиданиям в США и ЕС, санкции не обрушили экономику России и не изменили ее политику так, как того хотел Запад", — говорится в материале.Ранее газета The New York Times назвала следующий год годом переговоров по Украине, назвав это плохими новостями для Киева на фоне территориальных потерь. В материале также отметили, что такое развитие событий не зависело бы от того, кто стал президентом США, но победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре ускорит переговоры.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241213/peregovory-1989153354.html

https://ria.ru/20241213/ssha-1989104715.html

https://ria.ru/20241213/fa-1989096663.html

https://ria.ru/20241213/tramp-1989037186.html

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сша

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, вооруженные силы украины, евросоюз, нато