https://ria.ru/20241214/tatarstan-1989449615.html

Глава Татарстана: уборка снега и наледи - важные задачи для ЖКХ

Глава Татарстана: уборка снега и наледи - важные задачи для ЖКХ - РИА Новости, 16.12.2024

Глава Татарстана: уборка снега и наледи - важные задачи для ЖКХ

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципальных образований и руководителям профильных министерств и ведомств своевременно убирать с улиц снег и РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-14T15:00

2024-12-14T15:00

2024-12-16T14:28

республика татарстан

набережные челны

казань

рустам минниханов

общество

жкх

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КАЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципальных образований и руководителям профильных министерств и ведомств своевременно убирать с улиц снег и оперативно реагировать на обращения граждан по данному вопросу, сообщает пресс-служба главы республики."Своевременно убирать снег с проезжей части и пешеходных зон, следить за состоянием крыш многоквартирных домов, оперативно реагировать на обращения граждан по вопросам уборки снега – такие поручения дал сегодня раис (глава) Татарстана главам муниципальных образований, руководителям профильных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.По словам Минниханова, уборка снега и наледи с проезжей части и пешеходных зон - важные задачи для жилищно-коммунального и дорожного комплекса в зимний период."Снегопады, которые прошли недавно, вызвали значительное количество жалоб граждан республики", - подчеркнул он.По информации главы республики, только в системе "Инцидент-менеджмент" за неделю зарегистрировано 575 сообщений о несвоевременной уборке снега. В системе "Народный контроль" по данному вопросу было 194 обращения.Самое большее число жалоб поступили в Набережных Челнах и Казани.Жители сообщали о задержках в уборке автодорог, что затрудняет движение транспорта, о росте аварийности, о снижении доступности общественного транспорта.Минниханов назвал серьезным вопросом очистку от снега тротуаров и подходов к социальным объектам, дворам многоквартирных домов, общественных пространств. Эти зоны, по его словам, требуют внимания, так как напрямую влияют на безопасность и комфорт пешеходов.

https://ria.ru/20241213/minnikhanov-1989047051.html

https://ria.ru/20241211/minnikhanov-1988708060.html

набережные челны

казань

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набережные челны, казань, рустам минниханов, общество, жкх