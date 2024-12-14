https://ria.ru/20241214/sud-1989188627.html

Лидер группы "Звери" подал в суд на российских чиновников

Лидер группы "Звери" подал в суд на российских чиновников - РИА Новости, 14.12.2024

Лидер группы "Звери" подал в суд на российских чиновников

Лидер музыкальной группы Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T10:53

2024-12-14T10:53

2024-12-14T10:53

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рома зверь

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер музыкальной группы Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены ноябрьского концерта, пишет Telegram-канал SHOT.Группа "Звери" 24 октября сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации по причине "неоднозначной позиции артиста"."В иске указано, что формулировка "неоднозначность позиции" не является юридическим обоснованием, к тому же, Рома Зверь ездил в зону СВО, где выступал для наших бойцов", — говорится в публикации.Музыкант в иске, направленном в Арбитражный суд Тверской области, потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о "неоднозначности позиции" и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов, отметили в материале.

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тверь, роман билык, рома зверь, общество, россия