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Лидер группы "Звери" подал в суд на российских чиновников - РИА Новости, 14.12.2024
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10:53 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/sud-1989188627.html
Лидер группы "Звери" подал в суд на российских чиновников
Лидер группы "Звери" подал в суд на российских чиновников - РИА Новости, 14.12.2024
Лидер группы "Звери" подал в суд на российских чиновников
Лидер музыкальной группы Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:53
2024-12-14T10:53
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер музыкальной группы Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены ноябрьского концерта, пишет Telegram-канал SHOT.Группа "Звери" 24 октября сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации по причине "неоднозначной позиции артиста"."В иске указано, что формулировка "неоднозначность позиции" не является юридическим обоснованием, к тому же, Рома Зверь ездил в зону СВО, где выступал для наших бойцов", — говорится в публикации.Музыкант в иске, направленном в Арбитражный суд Тверской области, потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о "неоднозначности позиции" и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов, отметили в материале.
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тверь, роман билык, рома зверь, общество, россия
Тверь, Роман Билык, Рома Зверь, Общество, Россия
Лидер группы "Звери" подал в суд на российских чиновников

SHOT: лидер группы "Звери" Билык подал в суд на российских чиновников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт группы "Звери"
Концерт группы Звери - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Концерт группы "Звери". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер музыкальной группы Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены ноябрьского концерта, пишет Telegram-канал SHOT.
Группа "Звери" 24 октября сообщила в соцсети "ВКонтакте", что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации по причине "неоднозначной позиции артиста".
«
"В иске указано, что формулировка "неоднозначность позиции" не является юридическим обоснованием, к тому же, Рома Зверь ездил в зону СВО, где выступал для наших бойцов", — говорится в публикации.
Музыкант в иске, направленном в Арбитражный суд Тверской области, потребовал признать незаконным решение об отмене выступления, опровергнуть слова о "неоднозначности позиции" и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов, отметили в материале.
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