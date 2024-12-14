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В Ленинградской области произошла поножовщина из-за собаки - РИА Новости, 14.12.2024
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18:58 14.12.2024 (обновлено: 19:57 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/sobaka-1989242534.html
В Ленинградской области произошла поножовщина из-за собаки
В Ленинградской области произошла поножовщина из-за собаки - РИА Новости, 14.12.2024
В Ленинградской области произошла поножовщина из-за собаки
Житель Ленинградской области в тяжелом состоянии попал в больницу после того, как его ударила ножом в живот женщина, собаку которой он хотел погладить, сообщила РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:58
2024-12-14T19:57
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Житель Ленинградской области в тяжелом состоянии попал в больницу после того, как его ударила ножом в живот женщина, собаку которой он хотел погладить, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около полуночи в субботу в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома № 2 на Железнодорожной улице в поселке Кузьмоловский ранен ножом мужчина. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками был обнаружен 30-летний мужчина с ножевым ранением живота. Установлено, что пострадавшего ранила ножом неизвестная женщина, с которой у него незадолго до этого случился словесный конфликт из-за ее собаки, которую мужчина хотел погладить", — говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция ищет владелицу собаки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987811447.html
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Ленинградской области произошла поножовщина из-за собаки

В Ленинградской области женщина пырнула мужчину ножом из-за конфликта с собакой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Житель Ленинградской области в тяжелом состоянии попал в больницу после того, как его ударила ножом в живот женщина, собаку которой он хотел погладить, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, около полуночи в субботу в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома № 2 на Железнодорожной улице в поселке Кузьмоловский ранен ножом мужчина.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками был обнаружен 30-летний мужчина с ножевым ранением живота. Установлено, что пострадавшего ранила ножом неизвестная женщина, с которой у него незадолго до этого случился словесный конфликт из-за ее собаки, которую мужчина хотел погладить", — говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция ищет владелицу собаки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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