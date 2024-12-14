https://ria.ru/20241214/sobaka-1989242534.html

В Ленинградской области произошла поножовщина из-за собаки

В Ленинградской области произошла поножовщина из-за собаки - РИА Новости, 14.12.2024

В Ленинградской области произошла поножовщина из-за собаки

Житель Ленинградской области в тяжелом состоянии попал в больницу после того, как его ударила ножом в живот женщина, собаку которой он хотел погладить, сообщила РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:58

2024-12-14T18:58

2024-12-14T19:57

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Житель Ленинградской области в тяжелом состоянии попал в больницу после того, как его ударила ножом в живот женщина, собаку которой он хотел погладить, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около полуночи в субботу в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома № 2 на Железнодорожной улице в поселке Кузьмоловский ранен ножом мужчина. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками был обнаружен 30-летний мужчина с ножевым ранением живота. Установлено, что пострадавшего ранила ножом неизвестная женщина, с которой у него незадолго до этого случился словесный конфликт из-за ее собаки, которую мужчина хотел погладить", — говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция ищет владелицу собаки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241206/krasnodar-1987811447.html

ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия