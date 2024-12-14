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В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове - РИА Новости, 14.12.2024
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19:11 14.12.2024
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В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове
В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове - РИА Новости, 14.12.2024
В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове
Шестнадцатилетняя девушка попала в больницу после того, как одноклассник ударил ее стулом по голове в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:11
2024-12-14T19:11
происшествия
калининский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка попала в больницу после того, как одноклассник ударил ее стулом по голове в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около часа ночи в субботу в полицию Калининского района поступила телефонограмма из детской больницы о том, что накануне вечером за медицинской помощью самостоятельно обратилась 16-летняя девочка с травмой головы. "Пострадавшая сообщила, что одноклассник ударил ее стулом по голове в школе, расположенной на улице Карпинского. У школьницы диагностирован ушиб мягких тканей головы", – говорится в сообщении. Как отмечается, девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту инцидента проводится проверка.
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калининский район
санкт-петербург
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происшествия, калининский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове

В Петербурге госпитализировали ученицу, получившую в школе удар стулом по голове

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка попала в больницу после того, как одноклассник ударил ее стулом по голове в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, около часа ночи в субботу в полицию Калининского района поступила телефонограмма из детской больницы о том, что накануне вечером за медицинской помощью самостоятельно обратилась 16-летняя девочка с травмой головы.
«
"Пострадавшая сообщила, что одноклассник ударил ее стулом по голове в школе, расположенной на улице Карпинского. У школьницы диагностирован ушиб мягких тканей головы", – говорится в сообщении.
Как отмечается, девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту инцидента проводится проверка.
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ПроисшествияКалининский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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