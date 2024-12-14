https://ria.ru/20241214/shkolnitsa-1989244246.html

В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове

В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове - РИА Новости, 14.12.2024

В Петербурге школьник ударил одноклассницу стулом по голове

Шестнадцатилетняя девушка попала в больницу после того, как одноклассник ударил ее стулом по голове в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T19:11

2024-12-14T19:11

2024-12-14T19:11

происшествия

калининский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка попала в больницу после того, как одноклассник ударил ее стулом по голове в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около часа ночи в субботу в полицию Калининского района поступила телефонограмма из детской больницы о том, что накануне вечером за медицинской помощью самостоятельно обратилась 16-летняя девочка с травмой головы. "Пострадавшая сообщила, что одноклассник ударил ее стулом по голове в школе, расположенной на улице Карпинского. У школьницы диагностирован ушиб мягких тканей головы", – говорится в сообщении. Как отмечается, девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту инцидента проводится проверка.

https://ria.ru/20241208/nos-1988011996.html

калининский район

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калининский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)