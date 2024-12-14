https://ria.ru/20241214/rbk-1989196945.html
СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором
СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором - РИА Новости, 14.12.2024
СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором
ФСБ около года вела слежку за бывшим губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, арестованным 12 декабря по делу о взятке, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:08
2024-12-14T13:08
2024-12-14T13:08
рязанская область
николай любимов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571865373_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_c640d5d467ac3b4a2a3f1368f9ccbae2.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ФСБ около года вела слежку за бывшим губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, арестованным 12 декабря по делу о взятке, сообщает РБК со ссылкой на источники."Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор от региона Николай Любимов находился под наблюдением сотрудников ФСБ около года", – говорится в материале.Отмечается, что чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму в 250 миллионов рублей, за что может быть наказан лишением свободы от восьми до пятнадцати лет и штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки.В 2017-2022 годах Любимов работал губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.
https://ria.ru/20241213/lyubimov-1989020595.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571865373_0:0:1217:912_1920x0_80_0_0_756bbafc88bef760902f9605aefc5c4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, николай любимов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Рязанская область, Николай Любимов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором
РБК: бывший рязанский губернатор Любимов около года был под наблюдением у ФСБ