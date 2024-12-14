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СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором - РИА Новости, 14.12.2024
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13:08 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/rbk-1989196945.html
СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором
СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором - РИА Новости, 14.12.2024
СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором
ФСБ около года вела слежку за бывшим губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, арестованным 12 декабря по делу о взятке, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T13:08
2024-12-14T13:08
рязанская область
николай любимов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ФСБ около года вела слежку за бывшим губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, арестованным 12 декабря по делу о взятке, сообщает РБК со ссылкой на источники."Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор от региона Николай Любимов находился под наблюдением сотрудников ФСБ около года", – говорится в материале.Отмечается, что чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму в 250 миллионов рублей, за что может быть наказан лишением свободы от восьми до пятнадцати лет и штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки.В 2017-2022 годах Любимов работал губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.
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рязанская область, николай любимов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Рязанская область, Николай Любимов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором

РБК: бывший рязанский губернатор Любимов около года был под наблюдением у ФСБ

© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиНиколай Любимов
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
Николай Любимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ФСБ около года вела слежку за бывшим губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, арестованным 12 декабря по делу о взятке, сообщает РБК со ссылкой на источники.
"Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор от региона Николай Любимов находился под наблюдением сотрудников ФСБ около года", – говорится в материале.
Отмечается, что чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму в 250 миллионов рублей, за что может быть наказан лишением свободы от восьми до пятнадцати лет и штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки.
В 2017-2022 годах Любимов работал губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В ЕР приостановили членство экс-губернатора Рязанской области Любимова
13 декабря, 12:08
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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