https://ria.ru/20241214/rbk-1989196945.html

СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором

СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором - РИА Новости, 14.12.2024

СМИ: ФСБ около года следило за бывшим рязанским губернатором

ФСБ около года вела слежку за бывшим губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, арестованным 12 декабря по делу о взятке, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:08

2024-12-14T13:08

2024-12-14T13:08

рязанская область

николай любимов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571865373_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_c640d5d467ac3b4a2a3f1368f9ccbae2.jpg

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. ФСБ около года вела слежку за бывшим губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, арестованным 12 декабря по делу о взятке, сообщает РБК со ссылкой на источники."Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор от региона Николай Любимов находился под наблюдением сотрудников ФСБ около года", – говорится в материале.Отмечается, что чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму в 250 миллионов рублей, за что может быть наказан лишением свободы от восьми до пятнадцати лет и штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки.В 2017-2022 годах Любимов работал губернатором Рязанской области. Позднее он стал сенатором от этого же региона. Совет Федерации на заседании в среду принял решение о досрочном прекращении полномочий Любимова на основании его заявления.

https://ria.ru/20241213/lyubimov-1989020595.html

рязанская область

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рязанская область, николай любимов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)