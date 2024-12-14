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Какой сегодня праздник: что отмечают 14 декабря в России и в мире по календарю
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06:00 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/prazdnik-1988492940.html
14 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 декабря в России и в мире по календарю
14 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
14 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День башкирского языка, Международный день обезьян, а православные чтут пророка... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T06:00
2024-12-14T06:00
праздники
религиозные праздники
россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. 14 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День башкирского языка, Международный день обезьян, а православные чтут пророка Наума. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно делать в этот день по народным поверьям, памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииСегодня Республика Башкортостан отмечает День башкирского языка, в Абхазии вспоминают жертв Латской трагедии, а православные христиане чествуют пророка Наума.Профессиональный праздникПрофессиональных праздников 14 декабря нет, зато Республика Башкортостан отмечает День башкирского языка. Он был установлен в 2019 году с целью его сохранения и развития, а также поддержания языкового многообразия народов РФ.В Туркменистане сегодня празднуется День работников нефтегазовой промышленности и геологии, а в Абхазии - День памяти жертв Латской трагедии, погибших в войне в 1992-93 годов. Тогда в 1992 году во время грузино-абхазского конфликта грузинские войска сбили российский вертолет в Кодорском ущелье около села Лата. В результате погибли 87 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин, эвакуированных из блокадного города Ткуарчала.Церковный праздник сегодняПравославные христиане 14 декабря поминают:Прор. Нау́ма (VII в. до Р. Х.)Прав. Филаре́та Милостивого (792)мч. Ана́нии Пе́рсянинаНародный праздникНаум на ум. В народе пророка Наума считали покровителем грамоты. Обычно в этот день всей семьей приходили в церковь, молились и просили благословить на учебу. После этого приглашали в дом учителя, накрывали на стол и знакомили с учеником, который должен был трижды поклониться, а в ответ получить от учителя три символических удара плеткой по спине.Какой сегодня праздник в миреВ мире 14 декабря отмечают Международный день обезьян. Этот праздник не имеет статуса официального, появился он как студенческая шутка в США, но распространился в интернете и стал международным. Кстати, во многих странах обезьяны считаются священными животными, этот примат присутствует и в китайском календаре, являясь одним из животных 12-тилетнего цикла.Памятные даты в истории1287 - на побережье Северного моря произошло сильное наводнение в день Святой Люции.1893 - на Красной площади открыты Верхние торговые ряды (сейчас - ГУМ).1900 - опубликовано учения Макса Планка о квантовой механике.1911 - экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.1939 - СССР исключен из состава Лиги Наций.1943 - постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утверждён Государственный гимн СССР.1998 - начала вещание радиостанция “Наше радио”.ИмениныДень ангела сегодня отмечают: Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
https://ria.ru/20241214/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html
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праздники, религиозные праздники, россия, общество
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Общество

14 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© iStock.com / eclipse_imagesКакой сегодня праздник: что отмечают 14 декабря в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 декабря в России и в мире по календарю - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© iStock.com / eclipse_images
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 декабря в России и в мире по календарю
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. 14 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День башкирского языка, Международный день обезьян, а православные чтут пророка Наума. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно делать в этот день по народным поверьям, памятные даты в истории, - в материале РИА Новости
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Вчера, 12:14

Какой сегодня праздник в России

Сегодня Республика Башкортостан отмечает День башкирского языка, в Абхазии вспоминают жертв Латской трагедии, а православные христиане чествуют пророка Наума.

Профессиональный праздник

Профессиональных праздников 14 декабря нет, зато Республика Башкортостан отмечает День башкирского языка. Он был установлен в 2019 году с целью его сохранения и развития, а также поддержания языкового многообразия народов РФ.
В Туркменистане сегодня празднуется День работников нефтегазовой промышленности и геологии, а в Абхазии - День памяти жертв Латской трагедии, погибших в войне в 1992-93 годов. Тогда в 1992 году во время грузино-абхазского конфликта грузинские войска сбили российский вертолет в Кодорском ущелье около села Лата. В результате погибли 87 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин, эвакуированных из блокадного города Ткуарчала.

Церковный праздник сегодня

Православные христиане 14 декабря поминают:
Прор. Нау́ма (VII в. до Р. Х.)
Прав. Филаре́та Милостивого (792)
мч. Ана́нии Пе́рсянина

Народный праздник

Наум на ум. В народе пророка Наума считали покровителем грамоты. Обычно в этот день всей семьей приходили в церковь, молились и просили благословить на учебу. После этого приглашали в дом учителя, накрывали на стол и знакомили с учеником, который должен был трижды поклониться, а в ответ получить от учителя три символических удара плеткой по спине.

Какой сегодня праздник в мире

В мире 14 декабря отмечают Международный день обезьян. Этот праздник не имеет статуса официального, появился он как студенческая шутка в США, но распространился в интернете и стал международным. Кстати, во многих странах обезьяны считаются священными животными, этот примат присутствует и в китайском календаре, являясь одним из животных 12-тилетнего цикла.
© iStock.com / Jordan BlancoКапуцин
Капуцин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / Jordan Blanco
Капуцин

Памятные даты в истории

1287 - на побережье Северного моря произошло сильное наводнение в день Святой Люции.
1893 - на Красной площади открыты Верхние торговые ряды (сейчас - ГУМ).
1900 - опубликовано учения Макса Планка о квантовой механике.
1911 - экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.
1939 - СССР исключен из состава Лиги Наций.
1943 - постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утверждён Государственный гимн СССР.
1998 - начала вещание радиостанция “Наше радио”.

Именины

День ангела сегодня отмечают: Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
10 декабря, 12:54
 
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