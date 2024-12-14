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Западные лидеры обсудят с Зеленским отправку войск на Украину
Западные лидеры обсудят с Зеленским отправку войск на Украину - РИА Новости, 14.12.2024
Западные лидеры обсудят с Зеленским отправку войск на Украину
сообщает издание Politico. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:18
2024-12-14T18:18
2024-12-14T18:18
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. На встрече лидеров европейских стран в Брюсселе, куда пригласили Владимира Зеленского, будет обсуждаться отправка войск ЕС на Украину, сообщает издание Politico."Европейские лидеры планируют встретиться с... Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине", — говорится в материале.По данным издания, на встрече в следующую среду, 18 декабря, будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, глава Евросовета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.Ранее агентство Reuters сообщало, что мероприятие, которое будет организовано генсеком НАТО Марком Рютте, состоится в тот же день, когда лидеры также встретятся на саммите стран ЕС и Западных Балкан в Брюсселе. Оно будет включать в себя совместную и несколько двусторонних встреч с Зеленским.В пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД России считают, что планы Запада по вводу контингента на Украину являются провокационными и говорят о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.
https://ria.ru/20241214/manipulyatsiya-1989229242.html
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брюссель, украина, в мире, владимир зеленский, нато, выборы президента сша — 2024, евросоюз, politico, марк рютте, олаф шольц, россия
Брюссель, Украина, В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Выборы президента США — 2024, Евросоюз, Politico, Марк Рютте, Олаф Шольц, Россия
Западные лидеры обсудят с Зеленским отправку войск на Украину
Politico: лидеры ЕС и НАТО обсудят с Зеленским отправку войск на Украину