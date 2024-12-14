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В Раде назвали возможный срок заключения перемирия с Россией - РИА Новости, 14.12.2024
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15:45 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/peremirie-1989218893.html
В Раде назвали возможный срок заключения перемирия с Россией
В Раде назвали возможный срок заключения перемирия с Россией - РИА Новости, 14.12.2024
В Раде назвали возможный срок заключения перемирия с Россией
Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель, предположил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:45
2024-12-14T15:45
в мире
россия
таганрог
украина
александр дубинский
виктор орбан
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель, предположил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через пять недель? Сколько ребят за это время не вернется домой? Сколько людей останутся без крыши над головой?" — написал он.Украинский политик также резко осудил удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, которые повлекли за собой ответ российских военных.Минобороны России 13 декабря сообщило проведении массированного удара по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге.Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в среду высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этот же день заявляла, что достижение мира не является приоритетом для Киева.
https://ria.ru/20241214/nyt-1989202300.html
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в мире, россия, таганрог, украина, александр дубинский, виктор орбан, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Россия, Таганрог, Украина, Александр Дубинский, Виктор Орбан, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде назвали возможный срок заключения перемирия с Россией

Дубинский предположил, что перемирие может быть заключено через пять недель

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Перемирие с Россией может быть заключено через пять недель, предположил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через пять недель? Сколько ребят за это время не вернется домой? Сколько людей останутся без крыши над головой?" — написал он.
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Украинский политик также резко осудил удары ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге, которые повлекли за собой ответ российских военных.
Минобороны России 13 декабря сообщило проведении массированного удара по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в среду высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этот же день заявляла, что достижение мира не является приоритетом для Киева.
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В миреРоссияТаганрогУкраинаАлександр ДубинскийВиктор ОрбанВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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