Дед Мороз из Великого Устюга посетил Австрию
Всероссийский Дед Мороз в рамках своего новогоднего путешествия посетил Австрию
Дед Мороз. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Австрии, где в Русском доме в Вене и в школе при посольстве России поздравил собравшихся с наступающим Новым годом.
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"В Русском доме в Вене и в школе имени генерала Д. М. Карбышева при посольстве России в Австрии побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Он принял участие в детском новогоднем празднике и поздравил с наступающим Новым годом взрослых - слушателей курсов русского языка. Мероприятие посетили более 300 участников. Песни, танцы, игры для детей и родителей не оставили равнодушными никого из гостей", - сообщается в Telegram-канале Деда Мороза.
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Главный зимний волшебник рассказал гостям о своих земляках, совершивших великие открытия. Они также узнали о том, что посетить владения Деда Мороза можно круглый год. "Там Баба Жара печет для гостей вкусные блинчики, пирожки и шанежки, Шуршик наблюдает за порядком в лесу, а чудо-мастерицы в Доме моды шьют удивительные костюмы с настоящей вышивкой", - говорится в сообщении.
Как сообщала ранее пресс-служба губернатора Вологодской области, новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. В рамках этого путешествия он уже посетил Италию, Францию, Бельгию, Данию и Германию. Также зимний волшебник посетит Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию. Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан МИД России и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств. Праздничные мероприятия с участием Деда Мороза пройдут в посольствах Российской Федерации, Русских домах и школах.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
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