Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Австрию - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/moroz-1989261233.html
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Австрию
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Австрию - РИА Новости, 14.12.2024
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Австрию
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Австрии, где в Русском... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T22:01
2024-12-14T22:01
великий устюг
вена
россия
дед мороз
новый год
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98638/36/986383633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd3a4c11b4699ef85136fc7d2c22f8e3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Австрии, где в Русском доме в Вене и в школе при посольстве России поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. "В Русском доме в Вене и в школе имени генерала Д. М. Карбышева при посольстве России в Австрии побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Он принял участие в детском новогоднем празднике и поздравил с наступающим Новым годом взрослых - слушателей курсов русского языка. Мероприятие посетили более 300 участников. Песни, танцы, игры для детей и родителей не оставили равнодушными никого из гостей", - сообщается в Telegram-канале Деда Мороза. Главный зимний волшебник рассказал гостям о своих земляках, совершивших великие открытия. Они также узнали о том, что посетить владения Деда Мороза можно круглый год. "Там Баба Жара печет для гостей вкусные блинчики, пирожки и шанежки, Шуршик наблюдает за порядком в лесу, а чудо-мастерицы в Доме моды шьют удивительные костюмы с настоящей вышивкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что Вена была последней точкой в турне зимнего волшебника по Европе, следующим пунктом посещения станет Индия. Как сообщала ранее пресс-служба губернатора Вологодской области, новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. В рамках этого путешествия он уже посетил Италию, Францию, Бельгию, Данию и Германию. Также зимний волшебник посетит Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию. Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан МИД России и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств. Праздничные мероприятия с участием Деда Мороза пройдут в посольствах Российской Федерации, Русских домах и школах. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
https://ria.ru/20241210/moroz-1988351320.html
https://ria.ru/20241212/ded-moroz-1988895415.html
великий устюг
вена
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98638/36/986383633_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_cd2eba0bf22c20040e481fb644272bab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, вена, россия, дед мороз, новый год, австрия
Великий Устюг, Вена, Россия, Дед Мороз, Новый год, Австрия
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Австрию

Всероссийский Дед Мороз в рамках своего новогоднего путешествия посетил Австрию

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Дед Мороз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Австрии, где в Русском доме в Вене и в школе при посольстве России поздравил собравшихся с наступающим Новым годом.
«
"В Русском доме в Вене и в школе имени генерала Д. М. Карбышева при посольстве России в Австрии побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Он принял участие в детском новогоднем празднике и поздравил с наступающим Новым годом взрослых - слушателей курсов русского языка. Мероприятие посетили более 300 участников. Песни, танцы, игры для детей и родителей не оставили равнодушными никого из гостей", - сообщается в Telegram-канале Деда Мороза.
Дед Мороз из Великого Устюга в Русском доме в Париже - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Дед Мороз из Великого Устюга побывал во Франции
10 декабря, 11:55
Главный зимний волшебник рассказал гостям о своих земляках, совершивших великие открытия. Они также узнали о том, что посетить владения Деда Мороза можно круглый год. "Там Баба Жара печет для гостей вкусные блинчики, пирожки и шанежки, Шуршик наблюдает за порядком в лесу, а чудо-мастерицы в Доме моды шьют удивительные костюмы с настоящей вышивкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Вена была последней точкой в турне зимнего волшебника по Европе, следующим пунктом посещения станет Индия.
Как сообщала ранее пресс-служба губернатора Вологодской области, новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. В рамках этого путешествия он уже посетил Италию, Францию, Бельгию, Данию и Германию. Также зимний волшебник посетит Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию. Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан МИД России и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств. Праздничные мероприятия с участием Деда Мороза пройдут в посольствах Российской Федерации, Русских домах и школах.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Резиденции Деда Мороза открываются в подмосковных парках
12 декабря, 18:58
 
Великий УстюгВенаРоссияДед МорозНовый годАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала