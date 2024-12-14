https://ria.ru/20241214/moroz-1989261233.html

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Австрию

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Австрию - РИА Новости, 14.12.2024

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Австрию

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Австрии, где в Русском... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T22:01

2024-12-14T22:01

2024-12-14T22:01

великий устюг

вена

россия

дед мороз

новый год

австрия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в рамках своего новогоднего путешествия по странам ближнего и дальнего зарубежья побывал в Австрии, где в Русском доме в Вене и в школе при посольстве России поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. "В Русском доме в Вене и в школе имени генерала Д. М. Карбышева при посольстве России в Австрии побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Он принял участие в детском новогоднем празднике и поздравил с наступающим Новым годом взрослых - слушателей курсов русского языка. Мероприятие посетили более 300 участников. Песни, танцы, игры для детей и родителей не оставили равнодушными никого из гостей", - сообщается в Telegram-канале Деда Мороза. Главный зимний волшебник рассказал гостям о своих земляках, совершивших великие открытия. Они также узнали о том, что посетить владения Деда Мороза можно круглый год. "Там Баба Жара печет для гостей вкусные блинчики, пирожки и шанежки, Шуршик наблюдает за порядком в лесу, а чудо-мастерицы в Доме моды шьют удивительные костюмы с настоящей вышивкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что Вена была последней точкой в турне зимнего волшебника по Европе, следующим пунктом посещения станет Индия. Как сообщала ранее пресс-служба губернатора Вологодской области, новогоднее путешествие Деда Мороза за границей продлится до 26 декабря. В рамках этого путешествия он уже посетил Италию, Францию, Бельгию, Данию и Германию. Также зимний волшебник посетит Индию, Армению, Казахстан и Белоруссию. Проект организован правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества и поддержан МИД России и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств. Праздничные мероприятия с участием Деда Мороза пройдут в посольствах Российской Федерации, Русских домах и школах. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.

https://ria.ru/20241210/moroz-1988351320.html

https://ria.ru/20241212/ded-moroz-1988895415.html

великий устюг

вена

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великий устюг, вена, россия, дед мороз, новый год, австрия