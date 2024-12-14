https://ria.ru/20241214/koreya-1989200877.html

Южная Корея заверила США, Японию и Китай в неизменности внешней политики

Южная Корея заверила США, Японию и Китай в неизменности внешней политики - РИА Новости, 14.12.2024

Южная Корея заверила США, Японию и Китай в неизменности внешней политики

Дипломаты МИД Южной Кореи, включая министра иностранных дел, в личных встречах заверили послов США, Японии и Китая в неизменности внешней и оборонной политики... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:04

2024-12-14T14:04

2024-12-14T14:04

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СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Дипломаты МИД Южной Кореи, включая министра иностранных дел, в личных встречах заверили послов США, Японии и Китая в неизменности внешней и оборонной политики страны, несмотря на принятие парламентом решения об импичменте президенту Юн Сок Ёлю, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщается в заявлении МИД. Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента. Сообщается, что министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль встретился вечером 14 декабря с послом США в Республике Корея Филиппом Голдбергом и "проинформировал его о внутренней ситуации", включая принятие парламентом решения об импичмента президенту. "Министр подчеркнул, что даже в условиях временного исполнения полномочий правительства основная линия внешней и оборонной политики Южной Кореи, основанная на союзе с США, остается неизменной. Также он заверил, что решимость нашего правительства укреплять и развивать альянс между Республикой Корея и США непоколебима", - говорится в заявлении. Стороны договорились продолжать тесное взаимодействие для укрепления двустороннего союза. В то же время первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн встретился с послом Японии в Южной Корее Коити Мидзусимой и выразил намерение продолжать прилагать усилия для улучшения отношений между странами. Они договорились продолжать тесное взаимодействие. Заместитель министра иностранных дел Чон Бён Вон встретился с временным поверенным в делах посольства Китая в Республике Корея Фаном Куном и выразил намерение продолжать прилагать усилия для развития стратегического партнерства между Кореей и Китаем. "Стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие между дипломатическими ведомствами двух стран, а также совместно работать над продвижением экономического сотрудничества и активизацией людских обменов", - заявил МИД Южной Кореи. После объявления результатов голосования в парламенте спикер У Вон Сик заявил, что теперь вопрос об отстранении президента будет решать Конституционный суд, а парламент постарается "ускорить назначение" тех судей, чьи места сейчас вакантны. В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

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https://ria.ru/20241212/koreya-1988724250.html

https://ria.ru/20241214/impichment-1989189277.html

https://ria.ru/20241211/koreya-1988537590.html

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в мире, справки, южная корея, сша, китай, юн сок ель, обстановка в южной корее