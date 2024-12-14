https://ria.ru/20241214/koreya-1989181946.html

Парламент Южной Кореи поддержит импичмент президенту, заявил политик

Парламент Южной Кореи поддержит импичмент президенту, заявил политик - РИА Новости, 14.12.2024

Парламент Южной Кореи поддержит импичмент президенту, заявил политик

Парламент Южной Кореи сегодня без проблем поддержит импичмент президенту Юн Сок Ёлю, набрав значительно больше минимально необходимых 200 голосов, заявил РИА... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:28

2024-12-14T08:28

2024-12-14T08:28

в мире

справки

южная корея

юн сок ель

гражданская сила

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg

СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Парламент Южной Кореи сегодня без проблем поддержит импичмент президенту Юн Сок Ёлю, набрав значительно больше минимально необходимых 200 голосов, заявил РИА Новости председатель партии "Сонаму" и бывший лидер "Объединенной демократической партии" Сон Ён Гиль. "Проблем с принятием резолюции об импичменте не возникнет. По состоянию на сегодняшнее утро уже восемь депутатов от "Гражданской силы" открыто заявили, что поддержат импичмент, а общее количество депутатов правящей партии, которые примут участие в голосовании и проголосуют "за", как ожидается, превысит 20 человек. Поэтому, учитывая что оппозиционных депутатов 192 человека, думаю, проект импичмента Юн Сок Ёлю поддержат по меньшей мере 212 депутатов", - заявил политик. Он также отметил, что продвигаемые близкими к Юн Сок Ёлю политиками варианты "контролируемого ухода" с самоустранением президента и передачей власти партии и премьеру, а также "сокращения срока с последующим изменением конституции" для перехода к американской системе двух четырехлетних сроков президента, фактически нереализуемы. "Хотя это и крайне маловероятно, но даже если импичмент не будет поддержан парламентом, это не отменяет статуса президента в качестве подозреваемого (по обвинениям в насильственном захвате власти, в отношении которых у президента Южной Кореи нет иммунитета - ред.). И вы не найдете политиков, которые вопреки мнению граждан будут защищать президента, не осуществляющего свои полномочия", - подчеркнул Сон Ён Гиль. Согласно опросу социологической службы Gallup Korea, проведенному с 10 по 12 декабря, уровень поддержки Юн Сок Ёля после его попытки ввести в стране военное положение упал до рекордно низких 11%, импичмент президенту поддерживают уже 75% южнокорейцев. При этом среди сторонников правящей "Гражданской силы" импичмент одобряют лишь 27%, а 66% выступают против. Однако на фоне отсутствия реальных альтернатив по выводу страны из политического кризиса поддержка правящих консерваторов сократилась до 24%, в то время как рейтинг "Объединенной демократической партии" вырос до 40%. Это стало максимальным разрывом между с правящей и главной оппозиционной партиями с момента прихода к власти нынешней консервативной администрации. Парламент Южной Кореи сегодня проведет повторное голосование по вопросу импичмента президенту. Юн Сок Ёлю вменяется нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления, совершенные в ходе введенного им военного положения. В проекте резолюции об импичменте указывается, что армия и полиция Южной Кореи по указаниям президента пытались арестовать депутатов Национального собрания, захватывали Центральную избирательную комиссию, изымали мобильные телефоны чиновников и блокировали частные социологические службы оппозиционных активистов. Для утверждения импичмента требуется квалифицированное большинство в 200 из 300 депутатов однопалатного Национального собрания. Шесть оппозиционных партий и независимых депутатов, выступающих в пользу отрешения президента от должности имеют в совокупности 192 голоса, для принятия решения им необходима поддержка как минимум 8 депутатов правящей партии. В ходе первой попытки объявления импичмента, состоявшейся в прошлую субботу, большинство депутатов "Гражданской силы" покинули зал пленарных заседаний. К оппозиции примкнули лишь трое депутатов, и в связи с отсутствием кворума голосование было признано несостоявшимся. Однако в этот четверг председатель "Гражданской силы" Хан Дон Хун заявил, что Юн Сок Ёль своим обращением к гражданам, в котором он заявил, что не понимает и не принимает обвинений в мятеже, фактически отказался от добровольной отставки, на которую обещал пойти в преддверии предыдущего импичмента. В этой связи лидер партии призвал депутатов голосовать, опираясь на их собственные "убеждения", даже если близкое к Юн Сок Ёлю руководство фракции "Гражданской силы" выработает партийную линию на голосование против импичмента. В случае утверждения импичмента полномочия Юн Сок Ёля будут временно приостановлены, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта станет премьер-министр страны Хан Док Су. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

https://ria.ru/20241213/koreya-1988998978.html

https://ria.ru/20241212/koreya-1988724250.html

https://ria.ru/20241212/koreya-1988724341.html

https://ria.ru/20241204/koreja-1987220392.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее