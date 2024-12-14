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В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии - РИА Новости, 14.12.2024
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14:43 14.12.2024 (обновлено: 17:52 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html
В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии
В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии - РИА Новости, 14.12.2024
В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не говорил о присоединении сирийских городов к Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:43
2024-12-14T17:52
в мире
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не говорил о присоединении сирийских городов к Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.&quot;Текст выступления господина президента опубликован на сайте администрации. Советую перечитать его. Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ&quot;, — заявил собеседник агентства.Он подчеркнул, что речь главы государства была посвящена тому, что Анкара не может разорвать отношения с жителями сирийских городов только из-за расположения этих территорий вне границ Турции.На этой неделе турецкий лидер заявлял, что Анкара готова оказать любую необходимую поддержку Сирии.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241213/siriya-1989069027.html
https://ria.ru/20241213/siriya-1989114432.html
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в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии

Эрдоган на съезде в пятницу не заявлял о присоединении городов Сирии к Турции

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не говорил о присоединении сирийских городов к Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Некоторые СМИ сообщали, что накануне в своей речи на съезде правящей Партии справедливости и развития в Коджаэли Эрдоган якобы заявил о намерении присоединить к Турции несколько сирийских городов и пересмотреть границу между двумя странами, сложившуюся по итогам Первой мировой войны.

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"Текст выступления господина президента опубликован на сайте администрации. Советую перечитать его. Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ", — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что речь главы государства была посвящена тому, что Анкара не может разорвать отношения с жителями сирийских городов только из-за расположения этих территорий вне границ Турции.
На этой неделе турецкий лидер заявлял, что Анкара готова оказать любую необходимую поддержку Сирии.
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Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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