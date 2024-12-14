В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии
Эрдоган на съезде в пятницу не заявлял о присоединении городов Сирии к Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не говорил о присоединении сирийских городов к Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Некоторые СМИ сообщали, что накануне в своей речи на съезде правящей Партии справедливости и развития в Коджаэли Эрдоган якобы заявил о намерении присоединить к Турции несколько сирийских городов и пересмотреть границу между двумя странами, сложившуюся по итогам Первой мировой войны.
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"Текст выступления господина президента опубликован на сайте администрации. Советую перечитать его. Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ", — заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что речь главы государства была посвящена тому, что Анкара не может разорвать отношения с жителями сирийских городов только из-за расположения этих территорий вне границ Турции.
На этой неделе турецкий лидер заявлял, что Анкара готова оказать любую необходимую поддержку Сирии.
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Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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