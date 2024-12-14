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В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии

В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии - РИА Новости, 14.12.2024

В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не говорил о присоединении сирийских городов к Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:43

2024-12-14T14:43

2024-12-14T17:52

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обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не говорил о присоединении сирийских городов к Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Текст выступления господина президента опубликован на сайте администрации. Советую перечитать его. Господин президент в контексте политики и заявлений оппозиции говорил о том, что пересмотр границ после Первой мировой войны не означает разрыв Турции с живущими в указанных вами сирийских регионах людьми, это братский для Турции народ", — заявил собеседник агентства.Он подчеркнул, что речь главы государства была посвящена тому, что Анкара не может разорвать отношения с жителями сирийских городов только из-за расположения этих территорий вне границ Турции.На этой неделе турецкий лидер заявлял, что Анкара готова оказать любую необходимую поддержку Сирии.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей приехал в российскую столицу, Россия из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241213/siriya-1989069027.html

https://ria.ru/20241213/siriya-1989114432.html

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в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия