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В Воронежской области сбили украинский беспилотник
В Воронежской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.12.2024
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:34
2024-12-14T16:34
2024-12-14T16:34
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что режим опасности атаки БПЛА не объявлялся, исходя из оперативной ситуации.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
Губернатор Гусев сообщил об уничтожении украинского БПЛА в Воронежской области