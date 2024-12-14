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В Воронежской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/bpla-1989228097.html
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
В Воронежской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.12.2024
В Воронежской области сбили украинский беспилотник
Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:34
2024-12-14T16:34
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что режим опасности атаки БПЛА не объявлялся, исходя из оперативной ситуации.
https://ria.ru/20241214/nyt-1989202300.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия
В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Гусев сообщил об уничтожении украинского БПЛА в Воронежской области

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что режим опасности атаки БПЛА не объявлялся, исходя из оперативной ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Россия
 
 
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