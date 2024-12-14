https://ria.ru/20241214/bpla-1989228097.html

В Воронежской области сбили украинский беспилотник

В Воронежской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 14.12.2024

В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:34

2024-12-14T16:34

2024-12-14T16:34

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО в Воронежской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что режим опасности атаки БПЛА не объявлялся, исходя из оперативной ситуации.

https://ria.ru/20241214/nyt-1989202300.html

воронежская область

россия

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия