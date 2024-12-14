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В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей - РИА Новости, 14.12.2024
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10:05 14.12.2024 (обновлено: 10:06 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/astana-1989186113.html
В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей
В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей - РИА Новости, 14.12.2024
В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей
По факту хищения электрокабеля в Астане задержана преступная группа из четырех человек, сообщает в субботу пресс-служба полиции столицы Казахстана. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T10:05
2024-12-14T10:06
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АСТАНА, 14 дек - РИА Новости. По факту хищения электрокабеля в Астане задержана преступная группа из четырех человек, сообщает в субботу пресс-служба полиции столицы Казахстана. Центр Астаны вечером в пятницу остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей. "По факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из четырех человек. Установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищения в ночное время. В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции", - говорится в сообщении полицейского ведомства Астаны. Сообщается, что у скупщика также изъяты электронные и механические весы. В полиции добавили, что доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанций. В настоящее время все участники находятся под стражей, возбуждено уголовное дело, проводится следствие, заключили в полиции. Электросетевая компания "Астана РЭК" сообщила в пятницу, что причиной инцидента стало хищение кабельных линий. Для устранения повреждения были задействованы сначала четыре, затем восемь оперативно-выездных ремонтных бригад. В результате технологического нарушения на ограничении находились три распределительных пункта, обеспечивающие электроснабжение 11 жилых комплексов и двух административных зданий. Частичное отключение электричества произошло в непосредственной близости от зданий министерств, правительства, парламента Казахстана и резиденции президента республики.
https://ria.ru/20241203/kabel-1987024537.html
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астана, казахстан, в мире
Астана, Казахстан, В мире
В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей

По делу о хищении электрокабелей в Астане задержали четырех человек

© Фото : Саламат АязбайВид Астаны
Вид Астаны - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Саламат Аязбай
Вид Астаны. Архивное фото
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АСТАНА, 14 дек - РИА Новости. По факту хищения электрокабеля в Астане задержана преступная группа из четырех человек, сообщает в субботу пресс-служба полиции столицы Казахстана.
Центр Астаны вечером в пятницу остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей.
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"По факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из четырех человек. Установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищения в ночное время. В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции", - говорится в сообщении полицейского ведомства Астаны.
Сообщается, что у скупщика также изъяты электронные и механические весы. В полиции добавили, что доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанций. В настоящее время все участники находятся под стражей, возбуждено уголовное дело, проводится следствие, заключили в полиции.
Электросетевая компания "Астана РЭК" сообщила в пятницу, что причиной инцидента стало хищение кабельных линий. Для устранения повреждения были задействованы сначала четыре, затем восемь оперативно-выездных ремонтных бригад.
В результате технологического нарушения на ограничении находились три распределительных пункта, обеспечивающие электроснабжение 11 жилых комплексов и двух административных зданий. Частичное отключение электричества произошло в непосредственной близости от зданий министерств, правительства, парламента Казахстана и резиденции президента республики.
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