https://ria.ru/20241214/astana-1989186113.html

В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей

В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей - РИА Новости, 14.12.2024

В Казахстане задержали группу людей по делу о хищении электрокабелей

По факту хищения электрокабеля в Астане задержана преступная группа из четырех человек, сообщает в субботу пресс-служба полиции столицы Казахстана. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T10:05

2024-12-14T10:05

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АСТАНА, 14 дек - РИА Новости. По факту хищения электрокабеля в Астане задержана преступная группа из четырех человек, сообщает в субботу пресс-служба полиции столицы Казахстана. Центр Астаны вечером в пятницу остался без света на несколько часов из-за хищения кабелей. "По факту хищения электрокабеля была задержана преступная группа из четырех человек. Установлено, что злоумышленники проникали в подземные колодцы через канализационные люки и совершали хищения в ночное время. В ходе обыска по месту сбыта обнаружено семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции", - говорится в сообщении полицейского ведомства Астаны. Сообщается, что у скупщика также изъяты электронные и механические весы. В полиции добавили, что доказана причастность группировки к пяти фактам кражи, в том числе к хищению медных шин из трансформаторной подстанций. В настоящее время все участники находятся под стражей, возбуждено уголовное дело, проводится следствие, заключили в полиции. Электросетевая компания "Астана РЭК" сообщила в пятницу, что причиной инцидента стало хищение кабельных линий. Для устранения повреждения были задействованы сначала четыре, затем восемь оперативно-выездных ремонтных бригад. В результате технологического нарушения на ограничении находились три распределительных пункта, обеспечивающие электроснабжение 11 жилых комплексов и двух административных зданий. Частичное отключение электричества произошло в непосредственной близости от зданий министерств, правительства, парламента Казахстана и резиденции президента республики.

https://ria.ru/20241203/kabel-1987024537.html

https://ria.ru/20240729/frantsija-1962644621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

астана, казахстан, в мире