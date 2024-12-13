https://ria.ru/20241213/yurevets-1989104975.html
Мероприятия к 800-летию Юрьевца будут проходить все лето 2025 года
Мероприятия к 800-летию Юрьевца будут проходить все лето 2025 года - РИА Новости, 13.12.2024
Мероприятия к 800-летию Юрьевца будут проходить все лето 2025 года
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский объявил, что специальной даты празднования 800-летия Юрьевца не будет, тематические мероприятия и события... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:01
2024-12-13T17:01
2024-12-13T17:01
ивановская область
общество
станислав воскресенский
татьяна голикова
ивановская область
юрьевец
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский объявил, что специальной даты празднования 800-летия Юрьевца не будет, тематические мероприятия и события будут проходить все лето - с 1 июня по 31 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2025 году Юрьевец – старейший малый город Ивановской области – отметит 800 лет со дня основания. Эту знаковую дату вместе с Ивановской областью отметит вся страна на государственном уровне. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Организационный комитет сформирован в соответствии с распоряжением правительства РФ, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Губернатор Ивановской области подчеркнул, что главная цель не в празднике, а в повышении качества жизни. "Самое главное – это создание условий для улучшения жизни горожан за счет обновления инфраструктуры и социальной сферы для жизни, учебы и работы", – пояснил он. Глава региона добавил, что Юрьевец на это время должен стать витриной Ивановской области. "Наша цель – привлечь максимально внимание к теме малых городов, за что я ратую по всей стране. Мы чтим историю, уважаем память о людях, которые родились в наших прекрасных малых городах, но главное – будущее. Вот я всегда говорю: у малых городов будущее есть", – подчеркнул губернатор. В преддверии знаменательного юбилея в городе комплексно приводят в порядок учреждения социальной сферы и инфраструктуру. Преображение города началось несколько лет назад. Первым шагом стало благоустройство набережной. После этого приступили к масштабным ремонтам дорог, благоустроили Георгиевскую площадь и Городской сад. Провели долгожданный газ. Выполнили реконструкцию дамбы. В город привлекают туристов: по инициативе Воскресенского в Юрьевец, на малую родину режиссера Андрея Тарковского, вернулся кинофестиваль "Зеркало", а летом 2023 года - спустя 13 лет - к причалу пришвартовался первый круизный теплоход. Вскоре преображение ждет Привокзальную площадь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, станислав воскресенский, татьяна голикова, ивановская область, юрьевец, россия, владимир путин
Ивановская область, Общество, Станислав Воскресенский, Татьяна Голикова, Ивановская область, Юрьевец, Россия, Владимир Путин
Мероприятия к 800-летию Юрьевца будут проходить все лето 2025 года
Праздник в честь 800-летия Юрьевца будет идти все лето 2025 года
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский объявил, что специальной даты празднования 800-летия Юрьевца не будет, тематические мероприятия и события будут проходить все лето - с 1 июня по 31 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2025 году Юрьевец
– старейший малый город Ивановской области
– отметит 800 лет со дня основания. Эту знаковую дату вместе с Ивановской областью отметит вся страна на государственном уровне. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин
.
Организационный комитет сформирован в соответствии с распоряжением правительства РФ, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова
.
Губернатор Ивановской области подчеркнул, что главная цель не в празднике, а в повышении качества жизни.
«
"Самое главное – это создание условий для улучшения жизни горожан за счет обновления инфраструктуры и социальной сферы для жизни, учебы и работы", – пояснил он.
Глава региона добавил, что Юрьевец на это время должен стать витриной Ивановской области.
"Наша цель – привлечь максимально внимание к теме малых городов, за что я ратую по всей стране. Мы чтим историю, уважаем память о людях, которые родились в наших прекрасных малых городах, но главное – будущее. Вот я всегда говорю: у малых городов будущее есть", – подчеркнул губернатор.
В преддверии знаменательного юбилея в городе комплексно приводят в порядок учреждения социальной сферы и инфраструктуру.
Преображение города началось несколько лет назад. Первым шагом стало благоустройство набережной. После этого приступили к масштабным ремонтам дорог, благоустроили Георгиевскую площадь и Городской сад. Провели долгожданный газ. Выполнили реконструкцию дамбы. В город привлекают туристов: по инициативе Воскресенского
в Юрьевец, на малую родину режиссера Андрея Тарковского
, вернулся кинофестиваль "Зеркало", а летом 2023 года - спустя 13 лет - к причалу пришвартовался первый круизный теплоход. Вскоре преображение ждет Привокзальную площадь.