https://ria.ru/20241213/yakutiya-1989137826.html

Ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" завершились

Ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" завершились - РИА Новости, 13.12.2024

Ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" завершились

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) завершила ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия", сообщили в корпорации. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:21

2024-12-13T19:21

2024-12-13T19:21

финский залив

арктика

россия

объединенная судостроительная корпорация

балтийский завод

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) завершила ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия", сообщили в корпорации. "Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", построенный на Балтийском заводе ОСК, завершил этап заводских ходовых испытаний. Судно вышло в Финский залив 1 декабря. Специалисты Балтийского завода совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили скоростные качества ледокола, его маневренные характеристики, проверили работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, провели испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства)", — говорится в сообщении. В ОСК добавили, что в ближайшее время специалисты предприятия завершат настройку систем судна и подготовят его к передаче заказчику. Универсальный атомный ледокол "Якутия" мощностью 60 мегаватт – четвертое судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Закладка состоялась 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года. Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Якутия" и "Чукотка", а также "Ленинград".

https://ria.ru/20241106/putin-1982201983.html

https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html

финский залив

арктика

россия

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финский залив, арктика, россия, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод