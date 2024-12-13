Рейтинг@Mail.ru
Ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" завершились - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/yakutiya-1989137826.html
Ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" завершились
Ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" завершились - РИА Новости, 13.12.2024
Ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" завершились
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) завершила ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия", сообщили в корпорации. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:21
2024-12-13T19:21
финский залив
арктика
россия
объединенная судостроительная корпорация
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833396837_0:295:3097:2037_1920x0_80_0_0_6fbdbd9a12debfcb0e9cca5af82367c7.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) завершила ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия", сообщили в корпорации. "Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", построенный на Балтийском заводе ОСК, завершил этап заводских ходовых испытаний. Судно вышло в Финский залив 1 декабря. Специалисты Балтийского завода совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили скоростные качества ледокола, его маневренные характеристики, проверили работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, провели испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства)", — говорится в сообщении. В ОСК добавили, что в ближайшее время специалисты предприятия завершат настройку систем судна и подготовят его к передаче заказчику. Универсальный атомный ледокол "Якутия" мощностью 60 мегаватт – четвертое судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Закладка состоялась 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года. Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Якутия" и "Чукотка", а также "Ленинград".
https://ria.ru/20241106/putin-1982201983.html
https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html
финский залив
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833396837_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_6bc0987876e2535093a627ae59c6a04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финский залив, арктика, россия, объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод
Финский залив, Арктика, Россия, Объединенная судостроительная корпорация, Балтийский завод
Ходовые испытания атомного ледокола "Якутия" завершились

ОСК завершила ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКорпус атомного ледокол "Якутия" проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Корпус атомного ледокол "Якутия" проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) завершила ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия", сообщили в корпорации.
"Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", построенный на Балтийском заводе ОСК, завершил этап заводских ходовых испытаний. Судно вышло в Финский залив 1 декабря. Специалисты Балтийского завода совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили скоростные качества ледокола, его маневренные характеристики, проверили работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, провели испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства)", — говорится в сообщении.
Спуск разрешаю: Путин дал команду спустить на воду ледокол Чукотка - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин дал старт спуску атомного ледокола "Чукотка"
6 ноября, 14:35
В ОСК добавили, что в ближайшее время специалисты предприятия завершат настройку систем судна и подготовят его к передаче заказчику. Универсальный атомный ледокол "Якутия" мощностью 60 мегаватт – четвертое судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Закладка состоялась 26 мая 2020 года, спуск на воду – 22 ноября 2022 года.
Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода - "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Якутия" и "Чукотка", а также "Ленинград".
Атомный ледокол Россия и платформа плавучего дока в Мурманском морском порту - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году
20 мая, 10:53
 
Финский заливАрктикаРоссияОбъединенная судостроительная корпорацияБалтийский завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала