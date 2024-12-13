https://ria.ru/20241213/ust-lug-1989120639.html

Губернатор Ленинградской области дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге

Губернатор Ленинградской области дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге - РИА Новости, 13.12.2024

Губернатор Ленинградской области дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт первой очереди специализированного терминала "Порт Фавор", который займется перевалкой аммиака в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:03

2024-12-13T18:03

2024-12-13T18:03

ленинградская область

ленинградская область

усть-луга

россия

александр дрозденко

михаил кузнецов (экс-губернатор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт первой очереди специализированного терминала "Порт Фавор", который займется перевалкой аммиака в Усть-Луге, сообщает пресс-служба правительства региона. "Хочу нас всех поздравить: в России появился свой портовый терминал по перевалке аммиака, а это значит, что сегодня у российских компаний, которые производят аммиак, появилась уверенность в том, что мировые рынки, рынки других стран будут открыты для поставок аммиака. Мы продолжаем развиваться, мы продолжаем строить, и экономика двигается вперед. Весной 2026 года здесь будет запущен большой комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений", - сказал Дрозденко. По словам генерального директора компании "Портовый альянс" Михаила Кузнецова, дефицит портовой мощности, существующий сегодня, — главный ограничивающий фактор роста продаж российских удобрений на мировых рынках. Ввод в эксплуатацию специализированного терминала "Порт Фавор" снимает это ограничение. В 2025 году терминал планирует обеспечить экспорт 1 млн тонн аммиака. Производственная мощность терминала, предназначенного для перевалки всех видов удобрений, составляет 14 миллионов тонн. Технология перевалки аммиака на терминале "Порт Фавор" представляет собой полностью закрытую линию, исключающую проливы жидкого аммиака и выбросы газа. Применение автоматической системы управления технологическими процессами позволяет контролировать давление, температуру, положение запорной и запорно-регулирующей арматуры и параметры работающего оборудования. В пресс-службе правительства отметили, что суточная мощность терминала в настоящее время позволят обрабатывать 2600 тонн груза, принимаемого в автоцистернах, с мая 2025 года начнется прием грузов железнодорожным транспортом, и суточная мощность увеличится в полтора раза.

https://ria.ru/20241213/sotsobekty-1989092809.html

https://ria.ru/20241213/parki-1989078470.html

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ленинградская область, усть-луга, россия, александр дрозденко, михаил кузнецов (экс-губернатор)