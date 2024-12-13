Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ленинградской области дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
18:03 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/ust-lug-1989120639.html
Губернатор Ленинградской области дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге
Губернатор Ленинградской области дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге - РИА Новости, 13.12.2024
Губернатор Ленинградской области дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт первой очереди специализированного терминала "Порт Фавор", который займется перевалкой аммиака в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T18:03
2024-12-13T18:03
ленинградская область
ленинградская область
усть-луга
россия
александр дрозденко
михаил кузнецов (экс-губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_0:270:3075:2000_1920x0_80_0_0_12cbdeeb7e81f74b22738c0305664d0e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт первой очереди специализированного терминала "Порт Фавор", который займется перевалкой аммиака в Усть-Луге, сообщает пресс-служба правительства региона. "Хочу нас всех поздравить: в России появился свой портовый терминал по перевалке аммиака, а это значит, что сегодня у российских компаний, которые производят аммиак, появилась уверенность в том, что мировые рынки, рынки других стран будут открыты для поставок аммиака. Мы продолжаем развиваться, мы продолжаем строить, и экономика двигается вперед. Весной 2026 года здесь будет запущен большой комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений", - сказал Дрозденко. По словам генерального директора компании "Портовый альянс" Михаила Кузнецова, дефицит портовой мощности, существующий сегодня, — главный ограничивающий фактор роста продаж российских удобрений на мировых рынках. Ввод в эксплуатацию специализированного терминала "Порт Фавор" снимает это ограничение. В 2025 году терминал планирует обеспечить экспорт 1 млн тонн аммиака. Производственная мощность терминала, предназначенного для перевалки всех видов удобрений, составляет 14 миллионов тонн. Технология перевалки аммиака на терминале "Порт Фавор" представляет собой полностью закрытую линию, исключающую проливы жидкого аммиака и выбросы газа. Применение автоматической системы управления технологическими процессами позволяет контролировать давление, температуру, положение запорной и запорно-регулирующей арматуры и параметры работающего оборудования. В пресс-службе правительства отметили, что суточная мощность терминала в настоящее время позволят обрабатывать 2600 тонн груза, принимаемого в автоцистернах, с мая 2025 года начнется прием грузов железнодорожным транспортом, и суточная мощность увеличится в полтора раза.
https://ria.ru/20241213/sotsobekty-1989092809.html
https://ria.ru/20241213/parki-1989078470.html
ленинградская область
усть-луга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_9f0f61ded0c1b9f5cd8cd762a31b3c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, усть-луга, россия, александр дрозденко, михаил кузнецов (экс-губернатор)
Ленинградская область , Ленинградская область, Усть-Луга, Россия, Александр Дрозденко, Михаил Кузнецов (экс-губернатор)
Губернатор Ленинградской области дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге

Глава Ленобласти Александр Дрозденко дал старт перевалке аммиака в Усть-Луге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт первой очереди специализированного терминала "Порт Фавор", который займется перевалкой аммиака в Усть-Луге, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Хочу нас всех поздравить: в России появился свой портовый терминал по перевалке аммиака, а это значит, что сегодня у российских компаний, которые производят аммиак, появилась уверенность в том, что мировые рынки, рынки других стран будут открыты для поставок аммиака. Мы продолжаем развиваться, мы продолжаем строить, и экономика двигается вперед. Весной 2026 года здесь будет запущен большой комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений", - сказал Дрозденко.
Строительство дома - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Стройкомплекс Ленобласти: комфортная городская среда и новые соцобъекты
Вчера, 16:03
По словам генерального директора компании "Портовый альянс" Михаила Кузнецова, дефицит портовой мощности, существующий сегодня, — главный ограничивающий фактор роста продаж российских удобрений на мировых рынках. Ввод в эксплуатацию специализированного терминала "Порт Фавор" снимает это ограничение.
В 2025 году терминал планирует обеспечить экспорт 1 млн тонн аммиака. Производственная мощность терминала, предназначенного для перевалки всех видов удобрений, составляет 14 миллионов тонн.
Технология перевалки аммиака на терминале "Порт Фавор" представляет собой полностью закрытую линию, исключающую проливы жидкого аммиака и выбросы газа. Применение автоматической системы управления технологическими процессами позволяет контролировать давление, температуру, положение запорной и запорно-регулирующей арматуры и параметры работающего оборудования.
В пресс-службе правительства отметили, что суточная мощность терминала в настоящее время позволят обрабатывать 2600 тонн груза, принимаемого в автоцистернах, с мая 2025 года начнется прием грузов железнодорожным транспортом, и суточная мощность увеличится в полтора раза.
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Предприятия Ленобласти нацелены на индустриальные парки Узбекистана
Вчера, 15:12
 
Ленинградская областьЛенинградская областьУсть-ЛугаРоссияАлександр ДрозденкоМихаил Кузнецов (экс-губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала